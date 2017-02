Arrest warrant ni De Lima kukuwestyunin sa SC

Kukuwestiyonin ng kampo ni Senator Leila de Lima sa Korte Suprema ang arrest warrant na inisyu laban sa senadora.

Ayon ito kay Boni Tacardon, abogado ni De Lima, kung saan tinukoy nito ang grave abuse of discretion na siyang pangunahing kukuwestiyonin nila sa kataas-taasang hukuman.

“Legal team is preparing a petition questioning the warrant. Hindi ko pa alam status pero we will definitely go up to the SC on this issue. I think they are raising grave abuse of discretion,” ayon kay Tacardon.

Si De Lima, na pangunahing kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay inaresto kahapon matapos ang arrest warrant na inisyu ng Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay sa umano’y pagtanggap nito ng drug money para sa kanyang senatorial campaign.

Nakakulong ngayon ang senadora sa Camp Crame Custodial Center.

Samantala, itinanggi ng Palasyo ng Malacañang na political persecution ang ginawang pagpapakulong kay De Lima.

Paliwanag ni Executive Secretary Salvador Medialdea, may kinakaharap na kasong kriminal ang senadora.

“Alam mo, it’s a criminal case filed against her. It’s not a political case na which was filed against her,” ayon pa kay Medialdea sa panayam kahapon sa Malacañang.

Maging si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ay sinusugan ang pahayag ni Medialdea.

“She is not a political prisoner. She will become a detainee pursuant to a warrant of arrest arising from a criminal charge against her,” ayon naman kay Panelo.

Sinabi pa ni Panelo na ang sitwasyon ni De Lima ay hindi isang political vendetta at hindi katulad ng dinanas ni dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo nang ipiit noong 2011.

“Iyong ginawa nila kay Arroyo, iyon ang political vendetta kasi walang kasong inihain laban sa kanya. Iyon ang tunay na political vendetta,” giit pa ni Panelo.