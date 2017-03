Arnell, nag-emote sa mga artistang kumikita ng LIMPAK-LIMPAK

“WORKING ­birthday” ang text sa amin ni ­Arnell Ignacio nang ­binati namin sa kanyang 53rd birthday kahapon.

Nasa Iloilo pala siya para magdala ng tulong o pondo sa iba’t ibang lalawigan doon.

Karamihan daw ay para sa school ­buildings na pinopondohan ng PAGCOR.

‘Yan ang tinatra­baho ni Arnell sa ngayon at tingin niya, ito na ang calling niya.

Nag-post minsan ‘yan sa kanyang Facebook ­account na hindi na raw niya maintindihan ang sarili dahil tuwing tumi­tingin siya sa paligid, parang gusto niyang alamin sa mga tao kung ano ang kailangan para mabigyan ng kahit ano.

“Kasi naman, du’n sa mga iniikutan ko, maiiyak ka talaga sa mga ­taong nasasalubong ko.

“Ang sisimple lang ng kailangan nila. Merong isa, gusto lang magka-drum set. Eh ano ba naman ‘yang drum set?” pahayag ni Arnell.

Hindi niya ­napigilang maiyak nang mag-ikot siya sa iba’t ibang lalawigan ng Iloilo na napaka-­sincere ang pagbati, niyakap at kinanta­han siya sa kanyang kaarawan.

“Happy na ako sa ganito. ‘Yung simpleng pangarap lang nila, nabibi­gay­ mo,” dagdag niyang pahayag.

“Kaya kung ako ang ­tatanungin mo sa birthday wish ko, eto lang ang wish ko na sana, mabigay ko agad ang mga panga­ngailangan nila. ‘Yung parang sa TV show lang na ‘pag may kaila­ngan, naibigay agad.

“Kasi, ang iba dito, alam mo, magkano lang ­kinikita nila, P200 lang isang araw. Kaya paano mo ba naman maitatawid ‘yan?

“Kaya karamihan sa kanila dito, ang sisimple lang ng kailangan talaga.

“Kaya nakikita ko sa mga artista natin ­ngayon, ang problema lang, Hermes. Kung ano ang gusto na hindi maibigay agad, o nandiyan na nga, ang dami pa ring hugot sa buhay.

“Dito, ang sisimple lang, hindi mo pa maibigay?

“Kaya gusto ko rin sanang iparating sa mga artista natin na baka ­meron din silang mai-share­ na tulong sa mga simpleng pangangaila­ngan nila.

“Meron kasi kaming Viber group ng mga kaibigan ko, sina Ai Ai (delas Alas), naipaparating ko sa kanila.

‘Si Ai Ai nga meron nang napaopera rito, nagbigay siya ng P70,000 para du’n sa operasyon ng isang may sakit na nangangailangan.

“‘Yung mga ganu’ng pangangailangan na ka­yang ibigay ng mga artistang kumikita ng limpak-limpak, ‘di ba?” patuloy na emote ni Arnell.

Mahirap itong ginagawa niya, pero fulfilling para sa kanya at gustung-gusto niya ito.

Ito talaga ang totoong public service, kahit ­hindi mo kailangang tumakbo sa eleksyon.

Masaya na siya sa ­ginagawa niyang nakaka­pagpaabot siya ng tulong kahit konting bagay lang.

Proud siyang nakikita na niya ang mga ipinapatayong school building sa iba’t ibang lalawigan sa tulong ng PAGCOR at mula na rin sa pondo ng ating pangulo.

Halos lahat ng acti­vities na may ­kaugnayan sa kanyang pagiging AVP on Community Relations and Services sa PAGCOR ay naipu-post ni Arnell sa Facebook.

Tinitiyak niyang may aksyon at talagang naga­gamit ang mga pondong inilabas ng PAGCOR at ng gobyerno dahil kinukulit niya talaga ito kung nagagawa at naipapara­ting sa mga tao.

Ang laki ng ­nabago sa mga pananaw niya sa buhay pagkatapos ng mga nasaksihan ­niyang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga mahihirap na lugar ng ating bansa.