ARNEL AT ELIZABETH, HINAMON SI JIM

NAPUYAT yata si Jim Paredes sa kasasagot sa mga tumira sa kanya sa Twitter pagkatapos kumalat ang video na pinagsisigawan niya ang mga kabataang maka-Duterte na pumunta sa EDSA People Revolution anniversary celebration kamakalawa ng hapon.

Mabilis na kumalat ang video na iyun at kung anu-anong komentong naglabasan, na karamihan ay binatikos ang mi­yembro ng APO Hiking Society.

Pero may sarili siyang paninindigan kaya ginawa niya iyun at sinagot niya ang mga namba-bash sa kanya sa Twitter.

Hanggang sa nag-goodnight na siya sa trolls dahil gusto na raw niyang matulog.

Kinabukasan na lang namin nakita sa Facebook account ni Arnell Ignacio ng PAGCOR na nagbigay rin ng komento sa ginawa ni Jim.

Mensahe ni Arnell kay Jim, “Jim my friend, you must admit it was nasty shouting those kids who were just standing there and holding on to the tarpaulin stating their beliefs.

“Hmmm… EDSA has no exclusivity. Remember, you invited everybody to come. They did.

“And when you were shouting at them, they did not answer back in a fashion the same as to yours. Probably they just didn’t know how. Why don’t you take somebody who will answer you back?

“Si Bruce Rivera Rivera o kaya ako, let’s do this, live.”

Naka-text namin si Arnell kahapon para sa live interview namin sa aming radio program sa DZRH at binanggit niyang pati si Elizabeth Oropesa ay hinahamon na rin si Jim ng debate o kahit magsuntukan pa.

Naglabas din kasi si Elizabeth ng video niya na nagparating ng mensahe para kay Jim.

***

Hindi rin nakapagpigil si Sen. Bong Revilla, inilabas din niya ang pagkadismaya kay Jim.

Post ni Sen. Bong sa Facebook, “Jim Paredes, kahiya-hiya ka. For someone claiming to be pro-freedom and pre-democracy, you sure look like a tyrant!

“Sa nagmamalaking tagapagtaguyod ng kalayaan at demokrasya, ikaw ang diktador!

“Para sa isang na­ngangalandakan ng pagiging disente, inilabas mo ang napakasahol mong asal.

“The future belongs to the youth, and those youth exercised their freedom to express their beliefs.

“You stood in their way saying they had no right to do so. Ipinakita mo ang tunay na kaanyuan ninyong dilawan.

“Na sa inyong mga utak, kayo lang ang tama at kung hindi n’yo kakampi, dapat ihiya at pagdusahin. ‘Yan nga mismo ang ginawa n’yo sa akin.

“Ganunpaman, hindi ito tungkol sa akin kundi tungkol sa inyo. Alam kong subukan n’yo na naman ilihis ang usapan, pero hindi kayo makakaiwas sa katotohanang inilantad ninyo sa lahat.

“Let’s put this in the proper perspective. Just because you were in EDSA in 1986 and wrote a song for it does not make you an authority of People Power.

“Ang Pilipino ang People Power. Kayong mga dilaw ang umagaw nito sa mga tao para makinabang at mamunini.

“Kayo ang nagnakaw ng EDSA sa tao. You ruined EDSA. Kayo ang bumaboy sa People Power, na kitang-kita sa ginawa mo.

“You do not embody the Filipino’s dreams, aspirations and ideals. In fact, ikaw ang bala­kid para makamit ng mga Pilipino ang mga hangarin at aspirasyon. Hindi ka nakakatulong.

“You simply cannot accept that you are no longer relevant; that you can no longer fool the Filipino.

“Umalis ka na lang at makisalamuha sa mga Kangaroo. Pero baka pati mga Kangaroo, sipain ka rin dahil sa sama ng ugali mo.”

Facebook ni Jinggoy, suspendido

Wala pa kaming nakuhang reaksyon mula kay Sen. Jinggoy Estrada.

Napag-alamang sinuspendi ang Facebook account niya.

Maaring may nag-report sa kanyang account pagkatapos nitong maglabas ng kanyang saloobin sa pagkakulong kay Sen. Leila De Lima.

***

Nabalitaan naming may kahigpitan ngayon sa Custodial Center ng Camp Crame.

Mas mahigpit daw sa mga dumadalaw sa kakukulong lang na si Sen. De Lima. Tila nadamay na rin ang mga dumadalaw kina Sen. Bong at Sen. Jinggoy.

Inihiwalay na raw ng pasukan papunta sa kinalalagyan ni Sen. De Lima at sa dalawang senador. Magkalayo raw sila at malabong magkatagpo-tagpo sila roon.

Meron pang ibang nakakakulong doon na medyo malapit daw sa kuwarto ni De Lima.

Karamihan sa kanila ay mga pulis na mismong ang senador at dating Justice Secretary ang nagpakulong sa kanila.

Kaya tuwang-tuwa raw sila ngayong magkapit-detention cell na sila.

Isa pang nasagap namin ay nakatanggap daw si Sen. De Lima ng tsokolate mula sa isa sa mga ipinakulong niya roon.

Malamang na nabagbag daw si De Lima sa mensaheng kalakip sa tsokolate na tipong, “Walang imposible sa Diyos at patuloy ka lang kumapit sa Kanya.”

Ayaw na raw ipasabi ng taong ito kung kanino nanggaling pero nakalagay raw ang initials ng kanyang pangalan sa ipinadalang tsokolate.