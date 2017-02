Army battalion tututok kontra ilegal na droga

By Betchai Julian

Bilang pagtalima sa laban ng pamahalaan kontra ilegal na droga sa bansa ay bubuo ng “battalion size” task force ang Philippine Army na tututok sa nasabing kampanya.

Sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief General Eduardo Ano na ang nasabing task force ang tututok sa giyera laban sa mga tinaguriang high value targets na responsable sa pagpapakalat ng mga ilegal na droga sa bansa.

Gayunman, nilinaw ni Ano na ang nasabing task force ay magsisilbi lamang back-up sa kampanya at hindi magpapatrulya sa mga lansangan o ­mangunguna sa operasyon sa halip ay aalalay lamang ito sa PDEA.