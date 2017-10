Armas mula Russia padating na! – Duterte

Madadagdagan na ang armas ng Armed Forces of the Philippines na magagamit kontra terorismo dahil sa inaasahang pagdating ng mga bagong armas na donasyon ng Russia.

Ito ang ibinalita kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Scout Rangers sa San Miguel, Bulacan matapos pangunahan ang pagpasinaya sa bagong housing project para sa mga sundalo.

Ayon sa Presidente, limang libong Kalashnikov rifles at 20 units of army trucks na pawang brand new ang inaasahang darating sa bansa ngayong October 22.

Resulta aniya ito ng kanyang maiksing biyahe sa Russia noong buwan ng Mayo na kanyang hiningi kay Russian President Vladimir Putin.

“As part of the… ‘Yung dala ko galing Russia, pumunta kami almost just below 24 hours. We will have the Kalashnikov so it’s just a matter of using the ..memory lang ‘yan, 5,000. So ‘yung 5,000 sa inyo, ang baril siguro Kalashnikov na. Mag-aral na lang kayo ng Russian para makumpleto niyo,” ang pahayag ng Pangulo.

Hindi na aniya kailangang isikreto pa ang pagdating ng mga armas mula sa Russia dahil malalaman at makikita naman ang mga ito kapag idiniskarga na mula sa pier.

Matatandaang unang nagbigay ng donasyong armas ang bansang China na kinabilangan ng assault at sniper rifles na ginagamit na sa pakikipagbakbakan sa mga terorista sa Marawi City.