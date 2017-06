ARIELLA, NIREGALUHAN NI WILLIE NG LV

By Allan Diones

ITINANGGI ni Ariella Arida na may relasyon sila ni Willie Revillame, ang host ng Wowowin kung saan isa siya sa ­co-hosts.

“Grabe naman. Ha! Ha! Ha!” natatawang reaksyon ni Ariella kahapon sa press launch niya bilang brand ambassador ng CosmoSkin Grapeseed Extract (GSE) dietary supplement.

So, hindi totoo na naging sila ni Willie?

“Wow, hindi naman! Si Kuya Will? Hindi po,” pakli ng 2013 Miss Universe 3rd Runner-Up.

Kilalang malapit sa mga babae si Willie, lalo na sa mga nagiging ­co-host nito.

Famous din ang TV host sa pagiging galante.

Gaano katotoong lagi siyang binibigyan nito ng mga regalo gaya ng mga pa-Hermes bag, ganern?

“Sana nga may ganu’n, ‘di ba? Ha! Ha! Ha!” tawa ni Ara.

Marami na raw nabigay na regalo sa kanya si Kuya Wil, eh. How true?

“Ano naman, hindi lang sa akin. Sa lahat po sa amin.

“Kasi, si kuya, ‘pag natutuwa siya, halim­bawa, okey ang gina­gawa naming performance or basta ‘pag napi-feel ­niya, parang pinaka-­bonus ­niya po sa amin ‘yon.

“Pero hindi lang ako. Lahat po kami. And mostly, mas masaya, buong staff sinasama niya.”

So, anu-ano nang mga nabigay nito sa kanya?

“Mga free ­shopping,” natatawang sagot ng 28-anyos na ­beauty queen.

Wala pang pa-Hermes?

“Si Hermes po, naghihintay pa du’n. Ha! Ha! Ha!”

Kanino raw ibibigay ang Hermes?

“Ay, hindi ko po alam kung kanino. Ha! Ha! Ha!

“Pero, ang alam ko kasi, si kuya, mahilig siyang bumili ng gano’n. Nireregalo niya sa mga friends niya po.”

Siya ba, hindi pa na­bigyan?

“Nabigyan niya po ako, pare-pareho kami ng level (ng ibang co-hosts).”

Hermes ba ito?

“Ay, wish ko lang Hermes! Ha! Ha! Ha!”

Eh, ano?

“LV (Louis Vuitton).”

Ah, okey. So, nakailang LV bag na siya mula kay Kuya Wil?

“Grabe, isa lang po!” tumatawang pakli ng ­dalagang taga-Laguna.

Nabanggit ni Ara na napanood lang siya ni Willie sa isang show sa kabilang channel, tapos ay kinuha na siya nito para maging co-host sa Kapuso game show na Wowowin.

Paano ang ­treatment sa kanya ni ­Willie? Malambing ba ito sa kanya?

“Okey po si kuya. Kung paano siya sa akin at sa ibang staff, the same po.

“At saka alam naman niya rin na I’m happy.”

Inamin ni Ara na meron siyang boyfriend ngayon.

So, alam ni Willie na may nobyo siya at hindi ito nanliligaw?

“Ay, hindi po.”

Paano ‘yan, ngayong mas lalo siyang maggu-glow at magiging ­flawless ang skin ­dahil sa Cosmo Skin GSE, paano kung bigla siyang ligawan ni Kuya Wil?

Handa ba siya? Ano bang dating sa kanya ni Willie?

“Okey naman po si kuya,” napapangiting sey ni Ariella.

So, kuya lang, ganu’n?

“Oo naman po.”

Walang chance?

“Professional relationship,” sambit ni Ara.

Dahil sa daily show niyang Wowowin, madalas ay kulang sa tulog si Ara.

Tapos, araw-araw ay naka-expose siya sa mga ilaw sa studio, hindi pa kasama rito ‘yung exposure niya sa sun.

Lahat ‘yon ay may epekto sa kanyang skin at malaking tulong ang na­sabing supplement na gawa ng CosmoSkin.

May Chemistry degree si Ariella mula sa UP Los Baños, so alam niya kung paano nagwu-work ang grapeseed extract sa body niya.

Kaya pumayag siya nang kunin siyang brand ambassador ng Bargn dahil alam niyang maganda ito sa katawan at very na­tural kaya walang side effects.

Isa sa mga nilulunasan ng Cosmo­Skin GSE ay ang common skin ailment na kung tawagin ay Melasma o ang dark patches sa balat na kadalasang nakikita sa pisngi, ilong, labi at noo.

Mabibili sa lahat ng Watson’s ­branches nationwide ang CosmoSkin GSE, pati na rin ang isa pa nitong produkto na FiberMaxx daily fiber supplement.