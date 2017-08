ARCI, TRENDING ANG ILONG

HAVEY: Izadora ­Calzado turns a year ­older tomorrow. Kasabay ­niyang magbi-birthday sina Marian Rivera at Aga Muhlach.

Updates muna sa mga kapanabayan niya sa pagsilang…

Marian is taping her teleserye for GMA 7 titled ­Super Ma’am. Si Aga ay gagawa ng pelikula with Star Cinema ­under Cathy Garcia-Molina with Dingdong Dantes, Enrique Gil and Cristine Reyes.

Si Iza, while she is the toast of this critics sa kanyang mahusay na pagganap sa A Love To Last, naghahanda na para sa kanyang next big movie assignment with Star Cinema.

There’s a lot of things to celebrate kay Iza for the past year.

She got her very first international award as she got the Best Per­former Award for her movie BLISS at the ­Osaka Film Festival.

She also served as ­juror sa Hanoi International Film Festival. Very soon, she will be embarking on a campus-tour for her Body Love advocacy.

Sa first leg nito this year, makakasama niya ang mga kaibigang sina Bianca Gonzales at ­Atom Araullo.

Bukas, plano ni Iza na mag-children’s party kasama ng kanyang mga pamilya’t kaibigan.

Matagal na niyang planong gawin ito. Malay mo, last chance na niya ito dahil next year, iba na ang kanyang estado?

At hindi pa riyan nata­tapos ang lahat, as in every year, may outreach program din si Iza para sa kanyang birthday kaya isa ulit children’s party ang gaganapin sa isang school for the underprivileged called Mano Amiga sa Parañaque.

Kaya naman blessed si Izadora.

Happy birthday sa ating Actress Extra­ordinaire Izadora!

***

WALEY: Trending kahapon si Arci Muñoz dahil sa pagpaparetoke ng kanyang ilong?

Habang ang iba’y nagsasabing, “Na naman?” may mga reaksyon na, “Bakit pa, maganda naman na siya?”

Ang reaksyon ko lang, “Weno ngayon, eh mukha at katawan naman ­niya ‘yan!”

Sana lang ay walang side effects at sa kala­unan, hindi niya pagsisihan.

Ano ang bago kay ­Arci? Balita namin, pagka­tapos ng ­ikalawang pelikula nila ni ­Gerald Anderson na Can We Still Be Friends? ay plano siyang ipasok sa morning teleserye ng Kimerald na Ikaw Lang Ang Iibigin.

Ano kaya ang magi­ging reaksyon dito ng KIMERALD fans? Kailangan ba ang bagong ka-triangle ng kanilang loveteam para magkaroon ng dagdag na asim?

Teka, sa equation na ito, bakit hindi na lang si Xian Lim ang idinagdag for more flavor? Ang tanong, makakatulong ba?

***

WEHHHHH: Mag-iiba na na naman ang ­aking Sabado Nights. Starting tomorrow, I shall be premiering my new radio program sa 990AMkhz sa Tele/Radyo Inquirer na LEVEL UP: Showbiz Saturdate.

Sa aking unang ­airing, makakasama ko ang ating ka-Abante Millennial Tripack na sina Gorgy Rula at Allan Diones.

Pag-uusapan natin ang trending news sa entertainment industry and the pasabog na quotes and blind items of the week.

Kung papalarin, makakasama natin on air ang isang sikat at mala­king bituin bilang buena manong guest!

Meron pang segment na Showbiz Stalker kung saan makakatanggap ng special prize ang makakapag-phonepatch sa amin at selfie with a star na kasama nila sa kung saang ­Saturday night gimik.

In any case, tune in this Saturday and every Saturday thereafter ­para sa inyong LEVEL UP na Entertainment News!

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.