Arci, tabon na tabon ni Gelli

Mga dramang dapat mukhang mahihirap at dugyot ang mga bida pero ang nakakaloka, may mga kulay sa buhok, bangs at kaybibilugan ng mga fezlak at pwedeng lumaban sa palo-palo ang mga braso nila.

Buti naman at tinapos na ang nakakapagdabog ng bangs na Oh My Mama, na may chance na hindi man lang pinanood ni Maricel Soriano.

Kung pinanood man niya, sure na dahil ­na-stress siya sa kanyang pinanood, nag-Shake, Body-Body Dancer na lamang siya.

Sa Magpahanggang Wakas, hindi pwedeng damsel in distress si Arci Muñoz.

Lalong mahiya kayo kay Gelli de Belen ­dahil sa sobrang husay niya sa soap, kailangan ­siyang patayin at itapon sa ­building para hindi ­mahalata na tabon na tabon at lamon na lamon niya sa mga eksena si Muñoz.

***

NGAYONG Kapaskuhan na chaotic for some pero cheerful para sa nakakarami, hindi mapigilan ang paglapad ng balakang at pagtambok ng baby fats at belly…

May we have less and less of these….

Mga dramang tungkol sa mga taong afflicted with mental illnesses na presented in full melodrama overload.

Buti na lang, magaga­ling ang mga artista rito.

Kapwa kayo may sala, The Greatest Love and Someone To Watch Over Me.

***

Mga dramang may temang paghihiganti at laging mas matatalino at mas tuso ang kontrabida kesa sa bida.

Tama na, sobra na ang katangahan ng mga bida sa Doble Kara. Anong birtud meron ba si Ma­xene Magalona at lagi niyang natatakasan ang kapulisan at hustisya?

***

Less of commercials sa mga top-rating daytime at primetime shows.

Kadalasan, mas marami pa ang advetisements. Parang 15 minutes na lang ang natitira sa programa.

***

Less of the artistas na lagi na lang pinasasa­lamatan ang kanilang mga hair & make up ex-deals, stylist and clothing sponsors tuwing nagpapaalam na sila sa musical variety shows.

***

Less of balitang tungkol sa mga sawa, ahas at kung anu-ano pang kahayupan (especially rape, massacres) sa primetime news.

***

Less of Mocha Uson, Cynthia Patag, Teddy Locsin Jr. at ang mga hindi tactful at politically incorrect statements mula kay President Digong Duterte.

***

Less of the extra judicial killings, campaign on drugs, the obsession with the complicated relationships of Senadora Leila de Lima and the grandstanding and holier than thou attitude of some of the men in power during Congressional and Senate hearings na ang kiyeme latik ay in aide of legislation.

***

Less traffic, electrical, telephone, food at basic services bills.

***

Less of the emotoda encarnacion of Kakai Bautista.

Marami ang humaha­nga sa iyong talento pero mas marami ang hindi sumasang-ayon sa ‘di mo pagkilos ayon sa iyong ganda.

***

Less of the pa-tweetum stars lalo na ‘yung in their 20’s or young adult age na.

You know who you are, hindi ko na kayo papa­ngalanan.

Mag-aral na lang ka­yong maging mahuhusay na aktres.

***

Less of Xian Lim’s mabini, kahinhinan at prim and proper ways.

***

Less of musical CDS from recording artists na hindi singers at less singers na super auto tune ang mga voices o kaya sablay at off key ‘pag-live performances.

***

Less of Aljur Abrenica na may feeling na napakalaking artistic contribution sa Philippine cinema ang kanyang huling pelikulang Hermano Puli.

***

Less of denial kings, lalo na ‘yung mga may video at photo scandals.

‘Pag malaki ang merchandise, man up!

Aminin ninyong inyo!

***

Less of starletitas at studlets na nagmamaka­awang mapansin para mapag-usapan kaya tapalan na natin ang mga bibig nina Mo Twister, Mystica, Keana Reeves and the rest of their ilk.

***

Less of Baron Geisler. No explanations needed.

***

Less of Kiko Matos. Ang ka-love team ni Baron.

Again, dapat ba bang i-memorize ito?

***

Less of corruption, discrimination, greed, hunger for power at ­homophobia.