Arci, spaghetting pataas nang pataas!

TRADISYON na itong HAVEY/WALEY list natin taun-taon. Ginagawa natin ito pagkatapos ng Pasko, bago mag-Bagong Taon.

Sa listahan, ‘yung mga HAVEY ang nakapagbigay ng magandang kontribusyon sa ating industriya.

Sila ‘yung may kuwento ng inspirasyon at magandang pagpupunyagi.

‘Yung WALEY naman ay ‘yung mga NI… Needs Improvement.

‘Yung kulang sa impact despite how very hard they tried.

Sana, HAVEY ang pagdiriwang ninyo ng Pasko.

At sana, hindi tayo ma-WALEY sa Bagong Taon.

***

HAVEY: Charo Santos-Concio (Para sa magagandang proyekto simula ng kanyang retirement sa ABS-CBN. Kudos sa Ang Babaeng Humayo.)

WALEY: Nora Aunor (Sana’y mamili na si Ate Guy ng mga gagawing pelikula sa susunod.

Wala na siyang kailangang patunayan sa pag-arte kaya sana, ‘yung magagandang pelikula na lang at mahuhusay na direktor ang makatrabaho niya.)

***

HAVEY: Sharon Cuneta. After the The Voice Kids and a successful 2-night concert sa Solaire, ramdam na ramdam natin ang pagbabalik ng Megastar sa showbiz with Your Face Sounds Familiar Kids at ang reunion movie nila ni Gabby Concepcion.

May Cinemalaya film pa siya nakaabang.

WALEY: Kris Aquino. From queen of all media, siya na ang queen of social media.

Sabi nga ng iba, ang showbiz, parang politika ‘yan. Pana-panahon lang.

***

HAVEY: Judy Ann Santos. Walang pinipiling panahon si Juday. Kahit walang regular show sa TV, patuloy ang kanyang endorsement dahil sa kanyang maganda ehemplo sa mga tao.

Tinanghal siyang Anak TV Hall of Famer this year at kinilala ang husay niya sa Cinemalaya entry na Kusina.

Nag-renewal of wedding vows sila ni Ryan Agoncillo pagkatapos nilang biyayaan ng ikatlong supling na si Luna noong simula ng taon.

WALEY: Claudine Barretto. Kailangang mawala ang kanegahan na kaakibat ng kanyang persona.

Nakaambang demanda ang huli niyang pinag-uusapan. Kailan kaya mababago ang lahat ng ito?

***

HAVEY: Daniel Padilla. Lalong gumaguwapo habang lumalaon. May angking kabaitan at lalim sa pag-arte.

WALEY: Kathryn Bernardo. Kulang.

***

HAVEY: Liza Soberano. Lutang na lutang ang simpleng kagandahan. May angking kabaitan at lalim sa pag-arte. (Sana, magsama sila ni Daniel sa isang project.)

WALEY: Enrique Gil. Kulang.

***

HAVEY: Agot Isidro. Matalino, maganda at respetado.

WALEY: Mocha Uson. Pinaglalaruan sa social media.

***

HAVEY: Ang Probins­yano & Alyas Robin Hood. Namamayagpag.

WALEY: Magpahanggang Wakas & Till I Met You. Papatapos na.

***

HAVEY: ABS-CBN Star Magic. Tingnan n’yo na lang ang catalogue nila at hanggang sa MMFF, namamayagyag ang talents nila.

WALEY: GMA Artist Center. Ang biggest stars ng network nila ay hindi mula sa Artist Center. Bakit?

Bukod sa TV, walang mga pampalaking pelikula at salat sa endorsements ang talents dahil na rin sa kakulangan sa branding at kulang sa maraming aspeto.

MAS WALEY: TV5’s Talent5. Ilan na lang ang talents nilang natira. Nagsilipatan na ang mga magagaling sa kanila.

***

HAVEY: MMFF 2016 Movies. Change has come in Filipino movies.

WALEY: Super Parental Guardians, Enteng Kabisote & Mano Po. Resistant to change.

***

HAVEY: Unanimous Rated A Films — Sunday Beauty Queen & Die Beautiful. Namumukod-tangi.

WALEY: Kabisera. Naligwak ng CEB.

***

HAVEY: Arci Muñoz. Bumongga ang career. Bagong Rufa Mae Quinto.

WALEY: Nathalie Hart. Kahit ano’ng gawin, waley pa rin! Bagong Lara Morena?

***

HAVEY: Eugene Domingo. Comebacking Best Actress sa pelikula. May lovelife pa.

WALEY: Kiray. Nag-hit na sa Love Is Blind pero agad nawaley sa I Love You To Death. Anyare?

***

HAVEY: Paolo Ballesteros. Kinilala ang hu­say sa buong mundo. Nasuspinde man sa Dabarkads, nakabalik at magdala pa ng karangalan.

WALEY: Baron Geis­ler. Magpahinga muna. Magmuni-muni. Magbago.