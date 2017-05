ARCI, NAGPAWIS ANG KILI-KILI SA LOVE SCENE WITH GERALD

WAGI ang mga kakikayang sagot sa amin ni Arci Muñoz sa presscon ng movie nila ni Gerald Anderson na Can We Still Be Friends? kahapon.

Bale pangalawang pagtatambal ito nina Arci at Gerald na u­nang nagsama last year sa romcom na Always Be My Maybe.

Kung sa ABMM ay meron silang very delicate love scene ni Ge na kinunan nang one day, dito sa CWSBF ay mas bongga ang love scene nila, sey ni Arci.

In fairness ay gentleman at very maingat si Gerald. Si Arci pa ang nag-take advantage dito, sabi ng dalaga, sabay tawa.

Paano niya tineyk advantage si Ge?

“Ang ganda kasi ng abs niya, eh! Ha! Ha! Ha! Sobra! I represent all the girls!”

Anong ginawa niya sa abs ni Ge?

“Eeeeeehh!! Kasi, eh! Ha! Ha! Ha!” pa-girl na tawa ni Arci.

Nilapirot niya ba ang abs ni Ge?

“Kasi, nasa movie po, eh! Basta, basta, kailangan ko talagang syumat (mag-shot ng alak), kasi hindi ko keri!”

Ani Arci, sa unang movie nila na nag-love scene sila ni Ge ay hindi siya nag-shot.

Dito sa pangalawa ay kailangan niyang lumagok ng alak para makeri niya ang eksena.

“Nagpapawis ang kili-kili ko! Ha! Ha! Ha!” tawa ng Kapamilya star.

Hindi siya syumat doon sa ABMM dahil ngarag siya that time at segue-segue siya sa mo­vie at sa teleseryeng Pasion de Amor.

Sa love scene nila sa Can We Still Be Friends? ay kinailangan niyang syumat, pero ang dayalog niya sa amin ay kailangang panoorin namin ang pelikula para malaman kung bakit.

So, mas malala ang love scene nila rito kesa sa una?

“Kasi, ano… eto lang ang masasabi ko. ‘Yun (love scene) ang pinaka-challenging na kailangan kong gawin sa buong pelikula.

“Actually, sa lahat ng nagawa ko, ‘yun ‘yung pinakamahirap na iarte. “

Sa lahat, as in sa buong career niya?

“Pramis! ‘Yun ang pinakamahirap. Talagang ‘yung pawis ko, ‘yung sa anime, ‘yung malaki? ‘Yung gano’n.

“‘Yun po ‘yung pinakamahirap. Hindi ko alam kung bakit,” bulalas ni Arci.

Tumodo sila ni Ge­rald sa love scene, ganern?

“Ito kasi (si Gerald), eh. Madaling-araw na kasi nu’n. Nagising lahat ng tao sa set!” natatawa niyang pakli.

Ano pa ‘yung gising? Gising din ba ang mga pandesal ni Ge?

“Opo, opo. Lagi naman pong ano, eh. Ang abs po niya, never absent. Always present. Yes!”

Nahirapan siya ba siya sa eksenang ‘yon o nag-enjoy siya?

“Opo, nahirapan po ako. Ang hirap po ka­sing labanan. Wow! Ha! Ha! Ha!”

Vodka ang syinat niya at si Gerald ay nag-shot din para mas may lakas ng loob silang dalawa. Ang pula-pula ni Arci sa eksenang ‘yon.

Kuwela ‘yung baklang-baklang hirit sa amin ni Arci na sinabihan niya ang direktor nilang si Direk Prime Cruz na huwag ika-cut ‘yung love scene nila ni Ge.

“Kinausap ko na siya, eh. Sa monitor. ‘Direk, huwag mong ika-cut.’”

Pero kinat pa rin daw ni Direk, so parang nanghinayang ang hitad na Arci.

Nang tanungin namin siya kung nagkaroon ba ng time noon na pinagnasaan niya si Gerald, ang sagot ni Arci ay crush niya kasi dati si Zac Efron at parang si Gerald ang Zac Efron ng Pilipinas.

Hanggang ngayon ay crush niya si Ge.

Kung wala itong girlfriend ngayon, posible bang mainlab siya kay Ge?

“Ako ba manliligaw?”

Siya, bahala siya kung gusto niya.

“Sabagay, ginagawa ko naman ‘yon. Sa lahat po ng ex ko, ako ang nanligaw,” walang kiyemeng hirit ni Arci.

Kay Kean Cipriano at kay Badi del Rosario, siya ang nanligaw?

“Ay, itanong n’yo,” proud pang sagot sa amin ng kikay na dalaga.

Si Gerald ba ‘yung tipo ng lalaki na gagawin niya rin ang gano’n?

“Dadalhan ko po siya ng food sa tent. Tatawid ako. Ha! Ha! Ha!”

Seryoso. Puwede niya bang gawin ‘yon kay Ge?

“Oo naman,” buong ningning na sagot ni Arci.