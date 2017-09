Archery world championship tuloy sa Mexico

Tweet on Twitter

Itutuloy pa rin ng Mexico City ang paghu-host ng archery world championships sa susunod na buwan kahit siguradong ramdam pa ng lungsod at ng buong Mexico ang trahedya at pinsala na dulot ng 7.1 magnitude earthquake na tumama rito nitong Martes.

Maraming gusali ang nagbagsakan, umabot sa 273 ang napaulat na namatay sa lindol.

Kasabay ng congress ng archery officials, ihu-host ng Mexico City ang event sa October 15-22. Sa Zocalo square sa pusod ng lungsod nakatakda ang competition finals.

“The 2017 World Archery Congress and Championships should continue as planned,” pahayag ni World Archery secretary general Tom Dielen.

Inaasahang magiging positibo sa mga residente ng Mexico City ang pagbibigay ng free entry sa finals ng kumpetisyon.

Plano ng World Archery at sponsors nila na tumulong sa rehabilitasyon ng lungsod.