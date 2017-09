Archers palyado sa execution

Magarang binalatan ni Ben Mbala ang pagbabalik sa UAAP, agad nagpasiklab ng 32 points, 10 rebounds at isang steal para giyahan ang De La Salle University sa dominanteng 85-73 panalo laban sa Adamson sa Mall of Asia Arena kahapon.

Wala ang 6-foot-7 Cameroonian sa unang dalawang laro ng Green Archers ngayong Season 80, pero nagawang tuhugin ng defending champions ang back-to-back wins. Pagdating ni Mbala, malinis ang mga taga-Taft sa tatlong laro.

Umuwi si Mbala para gabayan ang Cameroon sa 2017 FIBA Afrobasket sa Tunisia.

Umayuda ng 10 points, seven rebounds si Leonard Santillian, may nine markers pa si Abu Tratter sa La Salle.

Pero mukhang hindi pa kuntento si coach Aldin Ayo sa inilaro ng mga bataan, lalo nang magawang dumikit ng Soaring Falcons 79-71 sa 3:25-minute mark ng fourth quarter.

“It was a bad win,” lahad ni Ayo. “We started strong but down the stretch, we committed lots of mistakes. Ang naging problema ‘yung execution. The players thought that after the first half, tapos na ‘yung laro.”

Palyado raw sa execution ang Archers, pero siniguro ni Mbala na magagawan nila ito ng paraan lalo’t mahaba pa ang season.

“We were not able to execute during the third and almost on the fourth quarter. But we’ll find a way to improve,” aniya.

Tumipa ng 16 markers si Robbie Manalang para sa Falcons, nalaglag sa 1-2.