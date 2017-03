Ara, walang kadala-dala sa negosyo

Isang friend namin ang um-attend sa grand opening ng bagong business ni Ara Mina na isang café.

Masarap daw ang cupcakes at pastries na sine-serve sa Hazelberry Café ni Ara.

May nagkomento lang na walang kasawa-sawa si Ara sa mga ganoong klaseng negosyo kahit ilang food businesses na niya ang nagsara.

Ang wish ng mga kaibigan ni Ara, sana ay huwag nang pumalpak ang bagong café ng da­ting sexy actress.

Sana raw ay maging matagumpay na ang Hazelberry Café.

Ilang friends ni Ara ang tumutulong sa kanya para mai-promote ang bago niyang café.

***

KILALA ang showbiz mother and daughter na ito sa kanilang not-so-smooth relationship.

Away-bati, galit-bati and so on and so forth ang mag-inang ito. May mga pagkakataon na sweet sila ngayon, maya-maya lang ay nag-iiwasan na.

Lately, may iwasan na naman sa pagitan ng mag-ina.

Si showbiz mother, very vocal na irita na naman siya dahil bumalik sa bansa ang foreigner-boyfriend ng anak na hate na hate niya.

Si showbiz daughter, hindi na makapalag pa, kaya iwas lang siya nang iwas para hindi sila mag­kabanggaang mag-ina.

Kuwento ni showbiz daughter sa ilang kaibigan, sinabihan na niya ang kanyang foreigner-boyfriend na huwag nang magpaapekto sa kanyang nanay.

Hindi naman ang karelasyon niya ngayon ang unang boyfriend niya na inayawan ng kanyang nanay.

“Nothing new” ang palaging sinasabi ni showbiz daughter tungkol sa pag-ayaw ng kanyang nanay sa kanyang nakakarelasyon.

Lately, panay na naman ang iwasan ng mag-ina, pero last weekend, bigla silang nagkita sa coffee shop ng isang restaurant.

Nagulat si showbiz mother nang nasa iisang coffee shop lang sila ng iniiwasan niyang anak, kaya kaagad siyang umalis.

May meeting daw siya sa coffee shop na ‘yon at wala pa ang kanyang kausap, kaya better na umalis muna siya kesa batiin at tsika-tsikahin niya ang kanyang anak.

Nang dumating na ang ka-meeting niya, walang nagawa si showbiz mother kundi bumalik sa coffee shop.

Naaliw na lang ang kanyang ka-meeting dahil dedma talaga si showbiz mother sa anak.

Halos magkatapat lang ang tables nila, pero hindi binati ni showbiz mother ang kanyang anak.

***

May tsikang P10M ang talent fee na hinihingi ni Gabby Concepcion sa reunion movie nila ni Sharon Cuneta.

Kumalat ang ganoong tsika dahil hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang shooting ng nabanggit na proyekto.

Tama ba ang tsika na doble pa ang talent fee na ‘yon sa dapat ay talent fee raw ng Megastar?

Ganoon lang ang tsika at hindi kumpirmado, pero ang sabi ng isang malapit kay Gabby, ang alam niya, nagpresyo ng malaki ang aktor dahil ‘one time, big time’ ang proyektong ‘yon.

Hindi na raw kasi nangangarap si Gabby na kung magkakaroon sila ng reunion movie ng kanyang ex-wife ay magsusunud-sunod na naman ang mga proyekto nila katulad noong araw, kaya na­tural lang daw na magpresyo na bang malaki ang aktor, huh?!