Appoinment nina Aquino, Ilagan, isa pa pinirmahan ni PDu30

By Aries Cano

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang appointment paper ng tatlong bagong opisyal ng pamahalaan.

Inilabas ng Malacañang kahapon ang mga dokumento patungkol sa mga bagong hirang na government official.

Nabatid na Setyembre 12, ngayong taon ng pirmahan ni PDu30 ang appointment paper ni Aaron Aquino bilang bagong Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na pumalit kay Isidro Lapeña.

Si Lapeña ay nauna nang itinalaga bilang bagong hepe ng Bureau of Customs (BOC).

Samantala, Setyembre 13, ngayong taon nang italaga ni PDu30 si dating Gabriela Women’s Party Rep. Luzviminda C. Ilagan bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ipinuwesto rin ni Duterte si Romeo. G. Gan bilang deputy administrator ng National Irrigation Administration (NIA) nitong Setyembre 13.

Pinalitan ni Gan si Estrella Eligio-Icasiano.