APOY SA ISNABANG MARIAN-ANDREA, NAAPULA AGAD!

KUMBAGA sa SUNOG ay mabilis na NA­APULA ang APOY sa isyung ISNABAN sa pagitan ­nina Marian Rivera at Andrea Torres.

Napanood namin ang guesting na ‘yon ni ­Andrea sa Sunday PINASaya nu’ng Linggo.

Napansin din namin na nu’ng ipakilala ang next guest performers after ng Kantaririt segment ay sina Julie Anne San Jose at Rodjun Cruz lang ang binanggit ni Marian.

Si Jose ang pahabol na nagbanggit ng pangalan ni Andrea, na kasama ring sasayaw nina Julie Anne at Rodjun.

Obvious din na parang medyo nag-iba ang timpla ni Marian pagkabanggit ni Jose sa name ni Andrea.

Doon pa lang ay na-feel na namin na puwedeng pagmulan ‘yon ng isyu.

Kaya hindi na kami nagulat nang mapaba­lita na ito, tapos ay may dagdag pang tsika na diumano ay nag-“Hi!” si Andrea kay Marian nang magkasalubong sila sa backstage, pero ang sagot daw ni Yan ay, “Eeeeewwww!” saka ito dire-diretsong pumunta sa dressing room.

Ayon sa source ay crylaloo si Andrea sa ­ginawang ‘yon sa kanya ni Marian.

Pagkatapos, nu’ng Sunday night ay may cryptic post si Andrea sa Instagram Stories (na nabubura after 24 hours, katulad ng Snapchat) ng quote na, “I would ­rather be a little nobody, than an evil somebody.”

Tila MAY HUGOT ang post na ‘yon kung totoong may insidenteng naganap sa backstage ng SPS.

Napabalita before na pinagseselosan ni Marian si Andrea na nakapareha ni Dingdong Dantes sa huli nitong Kapuso serye na Alyas Robin Hood.

May tsika pang sumugod daw minsan sa set si Yan at hinahanap si ­Andrea.

Itinanggi lahat ‘yon ni Andrea at sinabing walang naganap na gano’n dahil okey raw sila ni Marian.

Kung totoo ‘yung napabalitang ­insidente sa SPS nu’ng Sunday ay tila lumalabas na may katotohanan ang ­selosan issue at mukhang may conflict sa ­pagitan ng dala­wang Kapuso ­actresses.

***

Buti na lang, NAKALMA agad ang netizens dahil ­kamakalawa nang hapon ay may swit-­switang palitan ng mensahe sina Marian at ­Andrea sa Instagram.

Nang i-post ni Yan ang pic ng mga ­rosas ­mula sa malapit na ­niyang buksang flower shop business ay nag-comment dito si Andrea.

“Pa-order, Ateeeeeee. Hihihi,” ang sabi ni ­Andrea, na sinagot agad ni Marian ng, “Whahahaha Sure!”

Comment ulit ni ­Andrea, “Excited na akez! Haha See you Ate when you get back! Enjoy kayo sa vacation.”

Sagot ulit ni Marian, “Awww thanks! Ano gusto mo pasalubong? ‘Wag n’yo na ako pahirapan mag-isip nila Ateng. Whahahha.”

Tugon dito ni Andrea, “Hahahahaha! Ayeee…Text kita now.”

Ang ATENG na binanggit ni Marian ay si Rams David na manager nila pareho ni Yan sa AAA (na ang big boss ay si Mr. Tony Tuviera).

Ayun, nabura bigla ang mga agam-agam ng fans sa masayang convo na ‘yon ng dala­wang aktres dahil hindi siguro sila magtsitsikahan nang ganu’n sa IG kung hindi sila okey, ‘di ba?

Hirit ng isang concerned fan, magkaibigan ang dalawa at mataas ang respeto ni Andrea sa DongYan lalo na kay Marian.

‘Yung ibang tao lang daw ang naglalagay ng malisya, pero sana raw ay tantanan na ang isyu dahil nakakahiya sa mag-asawa.

Actually, talagang NAKAKAHIYA kung totoong may alitan sina Marian at ­Andrea dahil naturingan pa man din ­silang magkapatid sa iisang kuwadra, tapos ay may isnaban at parunggitan na magaganap?!

Mabilis na sinabi ni Rams na ‘okey’ sina Marian at Andrea, na base sa nasabing IG convo ay mukhang totoo.

Hindi na syota lang ni ­Dingdong si Marian kundi ­asawa na siya ­nito at meron pa silang anak, so hindi na magandang ­nasasangkot pa ­siya sa mga ganitong isyu.

Tapos na ang teleserye ­nina Dong at Andrea, ngayon pa ba ­siya magseselos nang ganu’n?

At isa pa, meron ba talaga siyang dapat ipagselos?!

Ibang level na dapat si Marian bilang isang ina at maybahay.

At lagi niyang sinasabi na sobrang saya at kuntento niya sa buhay niya ngayon, so sana ay wala nang mga ganitong kuwento.

Early morning kahapon ay lumipad pa-Japan ang DongYan kasama si Baby Letizia ­para magbakasyon.

Si Andrea ay nag-staycation sa isang hotel sa Parañaque kasama ng kanyang pamilya.

All’s well that ends well?!