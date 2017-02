Apela ng ex-PCGG chair ibinasura

Ibinasura ng Court of Appeals (CA) ang ini­haing petisyon ni dating Presidential Commission on Good Government (PCGG) chair Camilo Sabio na humihiling na baligtarin ang inilabas na desisyon ng Office of the Ombudsman na nagpataw ng parusa dito sa kasong dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service.

Sa 10-pahinang desisyon ng Tenth Division ng CA na may petsang Enero 31, na sinulat ni Associate Justice Zenaida Galapate-Laguilles at nilagdaan nina Associate Justices Mariflor Punzalan-Castillo at Florito Macalino, pinagtibay nito ang nauna nang utos ng Ombudsman noong Hulyo 28, 2011 na may sapat na ebidensya laban kay Sabio.

Sa desisyon ng appellate court, nabigo si Sabio na linisin ang pagkabigo nitong ipaliwanag kung papaanong nagamit ang cellular phone charges na aabot sa P10,000 ng PCGG.

Base sa record ng CA, nabigo si Sabio na i-turn over at i-remit sa Bureau of Treasury ang nasabing halaga na natanggap nito sa MPLDC mula sa benta ng Anscor shares na sakop ng vouchers at tseke.

Nabigo rin umano si Sabio na magpakita ng ebidensya upang pasinungalingan ang akusasyon laban dito na nabigong i-liquidate ang halagang P1.5 milyon mula sa gastos ng travel expenses, hotel accommodation, litigation expenses at miscellaneous expenses.