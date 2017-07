Apat pa kakaliskisan

By Ramil Cruz

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mga laro mamaya:

(Smart Araneta Coliseum)

4:15 p.m. – Meralco vs. Blackwater

7:00 p.m. – GlobalPort vs. Rain or Shine

Apat pa, tatlong ang mga bagong salta at isang datihan, ang mga makakaliskisang imports sa Day 2 ng PBA Governors’ Cup elims mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Nakatutok ang marami sa matchup nina James Weatherspoon ng Rain or Shine at Jabril Trawick ng GlobalPort sa salpukang Elasto Painters-Batang Pier sa seven evening.

Mauunang magpasiklaban sa 4:15 afternoon sina balik-import Allen Durham at newcomer Trevis ‘Jemar’ Simpson sa bakbakang Meralco at Blackwater.

Produkto ng Toledo/Ohio ang 25-year-old na RoS reinforcement na paparito’y nakakampanya na rin sa mga liga sa Finland at Norway.

Pagka-graduate ni Trawick sa Georgetown Hoyas , naglaro pa rin siya sa kanyang bansa (Estados Unidos) upang maging miyembro ng 2016 NBA D-League champion Sioux Falls Skyforce saka dumayo sa Greek at French leagues.

Pang-4th tour-of-duty na sa pangatlong taon sa PBA at second straight para sa Bolts ni Durham samantalang mula UNC-Greensboro, nakasalang na rin ang 25-anyos na si Trevis sa Greece at France.

Sasama sa quadruple-tie para sa early lead ng 2016-2017 (42nd) season-ending conference ang aalma sa E-Painters-Batang Pier at Bolts-Elite.

Nagbaon si Aaron Fuller ng 30 points, 20 rebunds, 2 assists at 1 steal nang silatin sa pangatlong sunod sa season ng NLEX ang Alaska 112-104 habang nagkaahon si Eugene Phelps ng 33 pts., 14 rebs., 3 blockshots at 1 ast. nang bundulin ng Fuel Masters ang Kia Picanto, 118-105, kamakalawa.