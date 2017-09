Anti-hazing law maraming butas

Marami ‘di umanong ‘loopholes’ o butas ang Republic Act No. 8049 o the Anti-Hazing Law kaya maraming suspek ang nakakalusot sa kanilang mga kaso.

Ito ang sinabi kahapon ni Sen. Juan Miguel Zubiri kasabay ng pagsabing dapat amiyendahan ang RA No. 8049 dahil kulang sa pangil ang batas na ito

“Gusto po nating amiyendahan ang batas ni Senator Joel Lina. With all due respect kay Senator Joey Lina and in fairness to him, siya ang nag-offer ng unang batas na ito after the Lenny Villa case in 1995,” sabi ni Zubiri sa panayam sa dzBB.

“Pero sa 22 years after the law has passed, nakita natin na napakaraming loopholes,” dagdag pa nito.

Inihalimbawa nito ang nangyari sa kaso ni Guillo Servando, 18, estudyante ng De La Salle-College of St. Benilde na namatay sa hazing noong 2014 kung saan napawalang sala ang mga suspek na kinasuhan.

“Napakarami sa mga akusado na-acquit sa korte, katulad nitong nangyari sa [Guillo] Servando case, acquitted lahat ng mga suspect. Eh anong ibig sabihin nun? Namatay lang mag-isa si Servando?” ani Zubiri.

Panukala pa ng senador, nais niyang ipagbawal ang anumang uri ng hazing sa lahat ng eskuwelahan sa bansa.

“Palitan ang batas at gagawin po natin an act prohibiting all forms of hazing,” sabi ni Zubiri.

“Kasi yung original, it’s an act regulating, ibig sabihin pinapayagan pa rin natin magkaroon ng initiation at hazing for as long as may representante ang eskwelahan doon sa initiation,” saad pa nito.