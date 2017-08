Anti-Epal bill binuhay

Binuhay sa Senado ang panukalang nagbabawal sa pagbabandera o paglalagay ng mukha, pangalan ng mga politiko o opisyal ng gobyerno sa mga go­vernment projects na mistulang inaangkin ang proyekto ng pamahalaan.

Sa pamamagitan ito ng Senate Bill number 1535 na inihain ni Senador Manny Pacquiao.

Layon ng panukala na kilala bilang Anti-Epal bill na maiwasan ang maagang pangangampanya ng mga pulitiko gamit ang mga infrastructure projects ng pamahalaan.

Partikular dito ang paglalagay ng kanilang mukha at pangalan sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng tulay, kalsada, palengke, poste, basketball court at mga waiting shed.

Oras na maaprubahan ang panukala, babaklasin ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang lahat ng mga karatula o signage na may mukha at pangalan ng politiko.