Anti-dynasty provision una sa ChaCha

Ang anti-dynasty provision ay isa sa mga probisyong itutulak ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa pagsusulong ng panukalang Charter Change o ChaCha.

Ang PDP Laban na pinamumunuan ni Pimentel ang nagsusulong ng nationwide campaign upang amyendahan ang 1987 Constitution para palitan ang uri ng pamahalaan mula unitary patungong federal system.

Naniniwala ang senador na ang tagumpay ng isang Pederalismong uri ng pamahalaan ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng political reforms kabilang dito ang pag-subsidize sa accredited political parties at pagpapataw ng parusa sa mga tinawag na “political butterflies”.

Ngunit mananatili pa rin umano ang konsepto ukol sa term limits.

Ang kasalukuyan umanong party-list system ay aayusin at babaguhin sa isang sistema ng proportional representation para makuha ng ruling party ang mayorya at magiging matatag ang parliament.

“We will raise the qualification requirements for the presidency,” ayon kay Pimentel.

Pagdating sa land ownership, ito’y irereserba lamang umano sa mga Filipino.