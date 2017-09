ANSABEH???: Sharon, nag-emote na ‘di siya invited sa Star Magic Ball

Nag-e-emote ba or nagpaparinig ang Megastar na si Sharon Cuneta? ‘Yun kasi ang naging impression ng recent Instagram post niya kunsaan, pinost niya ang Star Ma­gic Ball na magaganap sa September 30.

At sa caption ng post niya, ang nakasaad ay, “Must be thrilling for ­everyone invited to the Star Magic Ball as they prepare for it this year! (My invite probably got lost on its way to me? That’s okay. Too late to have a gown made now even if it arrives. Have fun everyone.”

After 3 hours niya itong i-post may kulang mahigit 700 likes na at kulang 100 comments.

Base sa mga nag-post ng comments, ‘yung iba parang naawa kay Sharon.

‘Yung iba, nakisimpatiya at nagsabi pa na hindi raw nito kailangan ang Star Magic Ball dahil ‘star’ na siya with or without attending.

Tapos, nag-comment pa ang IG user na @junaidpascan na, “I will not watch that ball magic if Mega is not there. Sinong panonoorin ko doon c Pokwang at ang magandang maganda na c Entrata???”

Malamang may ma-mema lang din ang IG user na ‘yon. Siyempre, nagsunuran na rin ng comments ang ibang fans ni Sharon at sinisisi ang Star Magic at pati ang ABS-CBN kung bakit daw dinedma si Sharon.

‘Yun pala, every year talaga, invited si Sharon sa Star Magic Ball, pero hindi ito uma-attend dahil nagbiro pa nga dati na baka mapagkamalan daw siyang ball.

Then last year, tala­gang decided itong mag-attend at excited pa since feeling niya, nakapag-lose na siya ng weight at kering-keri na niyang um-attend. ‘Yun lang, natapat ang SMB na concert naman niya sa Solaire.

So maybe, Sharon was kinda hoping this year that she’ll be invi­ted. Wala nga bang invite or na-miss na lang siyang padalhan this year?

Siguro sa part talaga ni Sharon, gusto lang niyang maranasan how it is to be in this kind of event na in the past several years, ang anak na si KC Concepcion ang madalas na present.

Anyway, sa IG account ni Sharon nag-reply si Martin Nievera at niyaya niya ang Megastar. ­Aniya, “Come with me you can be ‘our’ date.”