Ano ang inaasahan sa SONA?

Kung mayroong ina­abangan ang mga mam­babatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa State of the Nation Address (SONA) ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ngayong hapon ay ang update sa war on drugs at kampanya laban sa katiwalian sa gobyerno.

Sa magkakahiwalay na panayam, sinabi ng mga mambabatas na nais ng mga ito na marinig kay Duterte ang dalawang nabanggit na bagay ma­liban sa ekonomiya at iba pang usaping panlipunan.

“His zero tolerance on corruption and illegal drugs are among the laudable achievements of his administration,” ani House deputy speaker Raneo Abu sa mga nais nitong i-report ni Duterte sa taumbayan ngayong hapon.

“I would want to hear an update on the war of drugs. Has it been successful or do we still have a long way to go?,” ayon naman kay Parañaque Rep. Gustavio Tambunting subalit kailangan din aniyang mag-report ang pangulo sa estado sa Marawi City at kung kailan matatapos ang giyera.

Kabilang din ang usapin sa droga at Marawi City sa inaasahan ni CIBAC party-list Rep. Sherwin Tugna sa ire-report ni Duterte pero ang isa sa kanyang mas inaaba­ngan ay ang report kung ano na ang nangyari sa mga tiwaling opisyales ng gobyerno na nasampulan sa anti-corruption campaign.

Umaasa naman si Leyte Rep. Yedda Marie Kittilstvedt-Romualdez na matutugunan na ni Duterte ang matagal nang problema ng mga biktima ng super-typhoon Yolanda sa Eastern Visayas region.