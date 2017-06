ANNE, TODO KAYOD BAGO PAKASAL

HAVEY: Kung noon ay solo flight na nagdiwang ng kaarawan si Zsa Zsa Padilla, ngayong taon, bago matapos ang Mayo, nagpatawag ang partner ni Zsa Zsa na si Conrad Ong Lao thru Nene Atilano ng isang surprise gathering sa bahay nito para sa Divine Diva.

In attendance aside from myself are Agot Isidro, Rowell Santiago, Louie Ocampo and wife Jojo, PR Guru Chuck Gomez, concert producers Nancy Yang and Ruth Galos, Ho­mer and Rocky Flores, ang bestfriend ni Zsa Zsa from wayback na si Steffi Chiongbian at humabol si Rajo Laurel at ang partner niyang si Nix Alanon.

Nakakatuwa lang na kita at ramdam namin ang pagri-reach out at pag-aasikaso ni Conrad sa mga bi­sita.

Nagluto pa siya ng espesyal na pasta dish para sa amin.

Pati ang favorite strawberry short cake ni Zsa Zsa ay naka-order si Conrad.

Dumating din ang mga ikakasal na anak ni Homer na si Hanna Flores kasama ang mapapangasawang tycoon na si Stanley Choi.

Magiging ninang kasi si Zsa Zsa nina Hanna at Stanley na ikakasal sa isang malaking wedding ceremony sa Hulyo sa Okada Manila.

Ang biruan tuloy ay sa laki ng gagastusin para sa wedding nina Hanna at Stanley, puwedeng kinabukasan nu’n ay pakasal na rin sina Zsa Zsa at Conrad habang fresh pa ang mga bulaklak ni Gideon Hermosa at may overflowing lauriat set up.

Kaya noong magpapakuha ng picture ang mga ikakasal, game na naki-pose sina Zsa Zsa at Conrad with Hanna and Stanley, pati na ang mag-partner na sina Rajo at Nix.

Sa ngayon, bukod sa ASAP, busy si ZsaZsa sa pagsu-shoot ng Best and the Beshies with Ai Ai delas Alas, Carmi Martin at Beauty Gonzales under Joel Lamangan.

Siya ang gumanap na nanay ni Liza Soberano sa Pia Wurtzbach story sa Maalaala Mo Kaya.

Sana, magtuluy-tuloy na ang ligaya ni Zsa Zsa sa career man o sa lovelife.

***

WALEY: Hindi makapaniwala ang Pambansang Sweetheart na si Anne Curtis na hanggang ngayon ay kinukuha pa rin siya bilang cover ng women’s fashion magazine.

Sabi ni Anne, “And I’m your HAPPY Cosmo Cover Girl for the Month of June. Celebration my 9th cover with Cosmo Philippines. Can’t believe it’s the 9th!!!”

Blooming si Anne kahit halos araw-araw pa rin siya sa It’s Showtime at naglalagare sa paggawa ng pelikulang Buy Bust under Erik Matti na aabutin hanggang July ang shooting.

Sa gitna ng ka-busy-han na ito, inaayos pa ni Anne ang kanyang nalalapit na kasal kay Erwan Heussaff.

Bagama’t inunti-unti na nila ito, siguradong gusto rin ni Anne na ma­ging hands-on sa kanyang kasal.

If there’s anything about our Pambansang Sweetheart, she truly made us believe that there exists happy endings.

***

