Anne-Richard reunion, tututukan ni Sarah

KUNG reunited si Richard Gutierrez kay Angel Locsin sa La Luna Sangre (na magpa-pilot na sa ABS-CBN primetime sa Lunes), mamaya eh reunited ang aktor sa ex-girlfriend niyang si Anne Curtis sa It’s Showtime.

May guesting mamaya sa noontime show ng Kapamilya network si Richard para i-promote ang La Luna Sangre.

Sabi ni Richard, walang problema sa kanya kung magkatrabaho man sila ni Anne dahil friends pa rin sila.

Ang kakambal ni Richard na si Raymond Gutierrez, sobrang close friend ni Anne.

Halos araw-araw magkasama ang dalawa at sabay pang nag-e-exercise sa umaga kasama ang fiancé ng actress/TV host na si Erwan Heussaff.

Work lang ‘yon if ever at hindi mapag-react ang lovey-dovey ni Richard na si Sarah Lahbati.

Supportive si Sarah sa mga proyekto ni Richard, kaya siguradong tututok din siya mamaya sa It’s Showtime.

The last time na nag-guest si Richard sa It’s Showtime ay pinagsa-sample siya ng sayaw, pero ‘iniligtas’ siya ng anak na si Zion.

Mamaya eh isasama na naman kaya ni Richard si Zion para sakaling i-dare siya na mag-sample ng sayaw ay ang anak ang mag-save na naman sa kanya?

Tutukan!

Papasok na ang finale week sa Lunes ng Meant To Be ni Barbie Forteza kasama sina Ivan Dorschner, Jak Roberto, Addy Raj, at Ken Chan.

Sabi mismo ng prog­ram manager ng show na si Ms. Hazel Abonita, hanggang Martes (Hunyo 20) ang taping nila.

Inusisa tuloy namin ang direktor nila na si LA Madridejos kung may balak ba silang mag-live para sa finale night nila kung saan mare-reveal na kung kanino kina Ivan, Jak, Addy, at Ken mapupunta si Billie (character ni Barbie).

As of now, hindi pa nila masasabi kung magla-live ba sila kahit ‘yung final scene lang.

Sagot pa ni Ms. Hazel, “We’re thankful to the (GMA 7) management, kay Ms. Lilybeth (Rasonable), dahil sob­ra ‘yung suporta nila sa show at hinayaan nila kami na gawin ‘yung mga gusto namin.”

Pag-uusapan pa nila ang tungkol doon, pero in-assure ni Ms. Hazel na kung sino man ‘yung pipiliin ni Billie sa JEYA, hindi nangangahulugan na ‘yon din ang pipiliin ng dalaga in real life.

Ang dating teen stars of the 80’s na sina Manilyn Reynes, Tina Paner, Sheryl Cruz, at Keempee de Leon na kasama sa cast ng Meant To Be, kanya-kanya ng gusto kung kanino ba dapat mag-end up ang character ni Barbie.

Bukod sa naggagandahang contestants sa Miss Manila 2017 pageant ng lungsod ng Maynila, target din ng press na um-attend sa press presentation na makatsikahan si Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada.

Of course, hindi lang tungkol sa nasabing pa­geant ang gustong usisain kay Mayor Erap.

Gusto rin siyang tanungin tungkol sa apo niyang si Ellie sa anak nila ni Laarni Enriquez na si Jake Ejercito.

Nagsimula nang sumagot si Mayor Erap sa mga tanong sa kanya tungkol sa apo, pero ‘yon lang, pinatapos na kaagad ang ‘ambush interview’ sa alkalde ng Maynila.

Sayang, hindi tuloy natanong si Mayor Erap kung a-attend ba siya sa hearing sa Hunyo 22 ng isinampang joint custody case ng anak niya para magkaroon ito ng equal rights sa anak na si Ellie.

Anyway, marami ang natuwa nang makita si Mayor Erap sa Miss Manila 2017 press presentation noong isang araw sa Manila Hotel dahil looking good ang da­ting Presidente. Mukhang healthy ito!