Anne, pinagsasama ang fashion & dance

Sarah, sensual pati ang mga mata

SI Sarah Geronimo ang sumulat ng foreword sa libro ni Teacher Georcelle Dapat-Sy (ng G-Force) na Teacher Georcelle: The Force Within (Lessons in Life On and Off Stage).

Si KC Concepcion ay kasama sa Teacher’s Notes sa loob ng book. Sina Sarah at KC ang dalawa sa pinakamalapit na celebrities sa re­sident choreographer ng ASAP at artistic director ng G-Force.

Natural dancer ang description ni Teacher Georcelle kay Sarah. Kasama si Sarah sa Top 5 female stars na binanggit niya na pinakama­galing at pinakamada­ling turuan ng sayaw.

Nasa Top 2 niya sina Sarah at Maja Salvador, na parehong magaga­ling pero magkaibang-magkaiba ang style at ino-offer.

3rd si KC Concepcion na equipped dancer at flexible.

4th si Anne Curtis, na kikay pero kayang pagsamahin ang fashion & dance na mala-Kylie Minogue ang dating.

5th si Nadine Lustre na nag-viral ang video ng ginawa nilang sayaw na ‘white shirt love.’

Very sensual si Nadz, mabilis makakuha ng choreography at mabilis mag-submit ng sarili sa sayaw.

Magaling din para kay TG si Yassi Pressman, pero hindi pa niya ito personal na naha-handle.

Sa mga lalaki ay gi­ven nang pinakagamaling si Gary Valenciano.

Among the young ones ay the best sa kanya si Enrique Gil at sumusunod si Rayver Cruz.

Sumulat siya ng Teacher’s Notes sa kanyang book para kina Sa­rah, KC, Maja, Anne, Enrique, James Reid, Gary V at Sharon Cuneta.

Ang mga ito ‘yung merong matinding relationship si Georcelle at matagal niyang nakatrabaho.

14-anyos lang siya nang magsimula siya bilang part ng Adrenalin Dancers sa The Sharon Cuneta Show kaya hindi puwedeng mawala sa book niya ang Megastar.

Mahusay sumayaw si Maja, pero inamin ni TG na may struggle sila dati dahil hirap makakuha ng choreography si Maja.

Natatawa rin niyang inamin na medyo naipit­ siya dati nu’ng magka-gap sina Sarah at Maja, so inaayos niya ang ‘traffic’ ng dalawa sa ASAP.

Isa siyang ‘traffic enforcer’ nu’ng mga panahon na ‘yon.

Pareho siyang malapit sa dalawa at alam ng mga ito na pagdating sa work ay very neutral siya.

Sabi sa amin ni Georcelle, boto siya kay Matteo Guidicelli para sa friend niyang si Sarah. At boto rin siya kay Aly Borromeo para kay KC.

Kilala niya pareho ang mga kaibigan niya at alam niyang happy ang mga ito ngayon.

Aniya, when you’re happy, you function magnificently at ‘yun ang nakikita niya sa dalawa.

Nakikita rin niyang iba ‘yung happiness nga­yon ni Sarah. Aniya, pati sa performance nito ay kitang nag-mature na si SG and she is coming of age na.

‘Yung sensuality kapag nagsasayaw ay dati na raw meron nu’n si Sarah, at pati sa mata nito ay kita ang pagiging senswal.

Masaya rin siya para kina KC and Aly.

***

Ang daming nagsasabi kay Teacher Georcelle na very interesting and inspiring ang kanyang life story at hindi biro ang journey niya sa kanyang career, kaya nakumbinsi siyang maglabas ng libro.

Maraming namu-move sa pinagdaanan niya, so mababasa ang kuwento ng buhay niya, mula sa kanyang humble beginnings, sa walong chapters ng The Force Within.

16-anyos nang magsimulang maging choreographer ang laking-Tondo na si Georcelle, na ngayon ay kinikilala na bilang number one dance choreographer to the stars.

Exclusive siya sa ABS-CBN, pero pamil­ya ang turing niya sa Eat Bulaga dahil ito ang nagbigay sa kanya ng break na maging stage director.

Hanggang ngayon ay nagwu-work ang G-Force sa EB, pero exclusive sa TAPE, Inc.

Hindi pa napi-feature sa MMK ang buhay ni Teacher Georcelle. If ever, ang gusto niyang gumanap bilang siya ay Sarah G.

Marami kasi silang similarities ng Popstar Princess. Pareho silang humble beginnings at mga batang nagsimula sa trabaho, tapos ay nagpursigi hanggang sa magtagumpay sa buhay at career.