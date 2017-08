Anne, gagaya sa solemn na kasal ni Solenn

PANAY “secret” o kaya “surprise” ang sagot ni Solenn Heussaff nang kinulit siya tungkol sa kasal ng kapatid niyang si Erwan ­Heussaff kay Anne Curtis.

Napabalita na ang stag ­party kay Erwan at may pinagha­handaan nang bridal shower para kay Anne, pero wala pang ideya kung kailan at saan gaganapin ang kasal.

“Mas better, para chill lang,” pakli ni Soleen kung bakit mas gusto nilang tahimik ang okasyon na ito para sa kanilang dalawa.

Kagaya nina Solenn at Nico ­Bolzico, tahimik din at malayo sa bansa ang kasal para hindi magulo at pribado sa kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan.

Nilinaw ni Solenn na ­hindi nila inimpluwensyahan ang magkasintahan na sundan ­sila.

“Everyone has their own choice, but for me it’s better to keep it quiet,” sabi na lang ni Solenn.

Pero sa tono ng mga sagot ni Solenn, parang matagal nang magkasama sina Anne at Erwan.

“We’re very modern naman, eh,” pakli ni Solenn.

“Nakikita naman sa mga IG stories nila na they’re always ­together. Ang travel diary nila, sobrang daming places na ­na-visit nilang dalawa.

“So, they know how to be together. Travel buddies silang da­lawa,” dagdag niyang pahayag.

Tingin ni Solenn, mas okay ‘yung matagal din silang nagkasama ni Nico bago sila nagpakasal, kaya sobrang ­adjusted na sila sa isa’t isa.

“Para sa akin, mas makikilala mo ang isang tao. For me, let’s say five years ako na hindi live in, tapos marriage, sobrang ­laki ‘yung change na baka hindi mag-work ‘yung ­relationship o baka messy si Nico. If I didn’t know that before, baka babu!

“Pero ngayon, we know may compromise. I know how he is,” saad ni Solenn sa presscon ng bagong programa niya sa GMA 7 na All-Star ­Videoke na magsi­simula na sa September 3, Linggo, pagkatapos ng 24 Oras Weekend.

Iba rin ang set-up nilang mag-asawa kahit wala silang pre-nuptial agreement.

Hindi raw sila nagpapaki­alaman ng kanilang kinikita. Me­ron lang silang joint account para sa daily expenses nila. Pero wala siyang pakia­lam sa kinikita ni Nico at ganundin ito sa kanya.

“I don’t know how much he’s earning. Pagdating sa house, may joint account for apartment dues, electricity.

“Mine is mine. Yours is yours,” dagdag niyang pahayag.

Happy si Solenn sa kanyang career dahil sa magagandang projects na binibigay sa kanya ng GMA 7.

Bukod sa All-Star Videoke, magsisimula na rin siyang mag-tape sa Alyas Robin Hood.

Kaya wala pa raw muna talagang baby sa kanila ni Nico.

“I’m planning everything, So, I’m not planning for now.

“Siyempre, we got married kasi gusto namin magkaroon ng family in the future.

“But we’re both so young and there’s so much going on for the two of us for now.

“Everything in its own time,” tugon ni Solenn.

Excited siya sa ­pagsisimula ng All-Star ­Videoke, lalo na’t enjoy siya sa co-host niyang si Betong Sumaya na may karakter na gagampanan sa musical-game show na ito.