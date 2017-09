Anne at Erwan, sa November ang kasal!

TAMA ang editor naming si Dondon Sermino na nasa Los Angeles, California ngayon si Anne Curtis kasama ang sister niyang si Jasmine Curtis Smith at mga kaibigang sina Isabelle Daza at Liz Uy, pero mali ang duda ng iba na baka sa lugar na ito sila ikakasal ng kapatid ni Solenn Heussaff na si Erwan Heussaff.

Ang alam namin, bachelorette trip ito ni Anne! Bukod sa sister at mga kaibigan na kasama na niya rito, pasunod din daw sina Georgina Wilson at Laureen Uy (kapatid ni Liz).

Sa pagkakatanda nga namin, kasama sana sa trip na ito si Raymond Gutierrez, pero may work sa Singapore ang E! reality series star, kaya nag-cancel siya (um-attend siya ng opening ng isang bagong hotel doon at may pictorial na rin).

Ay, nasa L.A. nga rin pala sina Vhong Navarro at Karylle na kasamahan ni Anne sa It’s Showtime, kaya malamang na magkita-kita rin sila rito. Nasa Amerika sina Vhong at Karylle dahil may concert series sila, ang Tawag Ng Tawanan, pero madali naman nilang maisingit ang pagba-bonding, lalo na at bachelorette trip nga pala ito ni Anne, huh!

According to my sources nga pala, ngayong November na raw ang kasal nina Anne at Erwan at naikuwento na rin sa amin kung saan ‘yon magaganap (hindi sa L.A. at hindi rin sa Paris), pero ayaw naming i-preempt si Anne sa pag-a-announce tungkol doon dahil kahit ang malalapit niyang friends, quiet tungkol doon, ‘noh?

Basta ang friends daw ni Anne, handang-handa na para roon at lahat sila ay naka-book na ng tickets!