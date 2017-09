Anne Curtis, tinira-tira sa pagiging adik!

NABA-BASH si Anne Curtis ngayon dahil sa ipinapakita niyang pagiging K-addict na ta­laga.

Kaso, parang hindi normal na naba-bash si Anne, lalo na ng mga kapwa niya K-addict din.

Meron ba silang nakikita sa aktres na hindi nila bet? Hindi nila nagugustuhan bilang isang fan ng mga Korean stars at Korean drama?

Nag-tweet si Anne sa kanyang Twitter account pero, binura rin niya. Kaso lang, sa bilis mag-screen-grab ng mga netizens, kahit nabura na ni Anne, may mga nakapag-retweet na nito.

Sinabi ni Anne na easy lang daw at nakaka-hurt na ang mga nangba-bash. Kung walang masabing maganda, ‘wag na lang.

Pero dinelete niya nga rin at sinabing dedma na lang. Since isa ito sa mga bagong ‘art’ ng mga artista na aktibo sa social media, ‘learn the art of dedma.’

Na-bash nga ulit si Anne dahil sa nakaraang fan meeting ni Nam Joo-Hyuk noong Sabado. May mga nag-vent na K-fans din na ‘di raw porke’t artista si Anne, ni hindi na ito pumila at nagkaroon pa ng solo picture.

Sabi ni @masterkiekie, “I still find it unfair kasi lahat nagbayad yet si Anne may solo.

Alam ko na lahat tayo iga-grab ‘yung opportunity yet if napaka-unfair lang ang labanan, eh ‘di sana hindi sawi ‘yung nag-ipon talaga makapunta sa event to think may mas talagang literal na diehard fan. Kamakailan lang naman nagpaka-fan si Anne. I do love her pero but I still feel sad looking at this sana next time magpaka-fair and square na lang.”

Sa isang blog site, may nagsabi naman na, “‘Yung ibang fans kasi nagbayad ng mahal na ticket to see weightlifting fairy guy pero walang solo pic.

Tapos si Anne meron… unfair daw sa mga V.I.P. buyers which is unfair naman talaga. And she didn’t fall in line! Sino ang hindi magrereklamo ‘di ba?”

Sinundan pa ng isang comment na, “Sobrang OA mo kasi Anne, kaya ganyan.”

Naku, parang hindi naman maganda ‘yung may mga katulad ni Anne na K-pop at K-drama addicts din na hindi siya sinusuportahan, ha! Eh, ‘di ba, usually kapag mga fans ng isang artista, mapa-local o Korean man yan, suportado at happy sa isa’t isa?

Pero sabi nga ni Anne, learn the art of dedma na lang. So, dahil tala­gang into Korean entertainment siya, tuluy-tuloy lang siya sa panonood at kilig sa mga Korean stars.

Ang latest na pinapanood niya ngayon ay ang Strong Woman Do Boo Soon kaya ang latest post niya, tipong woman empowerment at kaya ito naka-pink hoodie pa.

At kung may tila imbyerna kay Anne sa pagiging K-addict nito at dahil isa sa mga sikat na artista sa bansa kaya nakakakuha ng mga ‘privileges’ as Korean fan, marami rin naman ang naaaliw sa kanya.

Marami rin netizens ang natutuwa na ang idol nila, kagaya rin nilang idol ng ilang Korean stars. At may iba na happy talaga for Anne at nakakainggit lang daw itong talaga.

‘Yun nga lang, ang next Korean star na darating sa bansa sa November ay si Park Hyung Sik. Isa sa cast ng pinapanood niya ngayong Korean drama.

Maging conscious kaya si Anne this time after ma-bash sa nakaraang fan meeting ni Joo-Hyuk? Na kahit may mga perks ito as celebrities e, gumaya na rin sa mga fans na bumili ng V.I.P. tickets at pumila rin bago makalapit at magpa-picture or dedma nga at artista rin siya rito, ‘no?

Marian-Dingdong, bagay sa Descendants of the Sun…

KAHIT na never­ namang hindi naging busy sa kanyang mga showbiz commitments, not to mention ‘yung mga advocacies niya kabilang ang kanyang Yes Pinoy Foundation at pagi­ging fa­mily man, matagal na na­ming sinasabi na iba rin talaga ang ­energy at dedikasyon ni Dingdong Dantes.

Kamakailan lang ay muli siyang nag-renew ng commitment niya sa Philippine Marines bilang isa sa mga reserved force. 2006 pa nang ma­ging bahagi si Dingdong ng Philippine Marines kunsaan, kasama siya sa technical service battalion na kinabibila­ngan ng mga doctor, abogado at iba pa.

Yes, kung sakali at dumating ang oras na kailangan niyang tumugon sa commitment niya, isa ang bida ng Alyas Robin Hood na makakasama ng mga kapwa niya marines.

‘Eto na, dahil sa pinost na picture ni Dingdong habang pumipirma ng kanyang commitment at naka-uniporme, tila nagkaideya ang mga fans na kung gagawin daw ang Pinoy adaptation ng Descendants of the Sun, bagay daw sina Dingdong at Marian sa roles nina Big Boss at Beauty, huh!

Pero sa ngayon, alam naman ng lahat na may magkasunod na primetime series ang dalawa sa GMA 7 at sa ARH nga, para na rin siyang nasa service sa pagtatanggol sa mga naaapi bilang si Attorney Pepe at Alyas Ro­bin Hood na nga­yon, katulong pa niya si Ruru Madrid bilang si Yoyo Boy.