Anne, alsa-balutan matapos matalo sa Showtime

MALUWAG sa didbib na tinanggap ni Anne Curtis ang pagkatalo niya sa Showtime Magpasikat.

Tinalo ng grupo ni Vhong Navarro ang grupo ni Anne.

Kapit lang Besh pose. Bukas na ang Magpasikat performance namin. 😱 💄: @mkqua 💆🏻: @santiagoraymond A post shared by Anne Curtis (@annecurtissmith) on Oct 17, 2017 at 1:21am PDT

Inspiring and ­timely ang theme ng kina Vhong na tumatalakay sa pag-asang mabuhay at magkaroon ng positive outlook in life ang mga nalulunod sa depression. Idinaan ni Anne sa kanyang Instagram message kasama ang photo ng grupo niya, ang pagbati sa winning-group.

“To my dearest Yellow Team, we did an awesome job and I’m so proud and happy with what we were able to produce for our 8th anniversary! I believe we were able to spread the message out to all our viewers, and that’s to spread peace love and happiness to all.”

“Congratulations Team Vhong, Team Vice, Jugs and teddy and Team Karylle and Jhong.

“Ryan my baby boy! You were our lucky charm, we had a beautiful song, no one made a mistake and it WAS perfect performance our part AND you conquered your fear of heights!! So, don’t you think otherwise,” sabi ni Anne.

Samantala, matapos magpasikat ay nag-alsa balutan uli si Anne at lumipad pa-abroad.

Naka-post sa kanyang IG ang larawan ng kanyang passport at bonnet na may nakasulat na NY.

Hindi binanggit ni Anne ang destinasyon niya pero suspetsa ng kanyang mga followers ay sa New York ang punta ng aktres. Binibiro nga si Anne ng kanyang mga fans na baka pabalat-bunga lang ang pagtanggap nito sa pagkatalo sa Showtime, at ang totoo sumama ang loob nito kaya biglang lumipad patungong abroad.

Nadadalas ang pag-abroad ni Anne. Kamakailan lang nasa Europe sila ng fiancé niyang si Erwan. Last month nasa Los Angeles naman siya kasama ang kapatid na si Jasmine.

Coco, mahilig sa hayop

NADAGDAGAN ang mga nagmamahal at fans ni Coco Martin sa pinaka-latest na pinoste niya sa kanyang Instagram. Wala itong kinalaman sa kanyang lovelife, family o kahit anong anggulo sa kanyang career lalo na sa top-rated niyang teleserye na ang Ang Probinsyano.

Isang video compilation ng iba’t ibang mga kaganapan sa pag-rescue sa mga anumang uri ng hayop. Sa video na pinoste sa @mr.coco-martin, may asong mabilis na tinanggalan ng tali sa leeg ng isang lalake na nasa bingit ng pagbigti nang mai­pit sa elevator, may isang lalakeng isa-isang sinasalo ang mga maliliit na bibe na tumatalon sa bintana. Isa namang lala­ke ang humihila pataas ng kangaroo na naipit sa drainage grill sa gitna ng kalye.

There still Good people left in this world ang title ng video na ‘yon. Walang caption si Coco sa video.

Inilabas ni Coco sa kanyang pos­ting ang pagmamalasakit niya sa mga hayop dahilan para kiligin at mas lalo siyang mahalin ng kanyang mga fans. Ito ang unang pagpapakita ni Coco ng malasakit sa hayup.