Annabelle, nanghihinayang sa komisyon kay Richard

NGAYONG araw ay ­tutulak patungong Switzerland sina Tita Annabelle Rama at Tito Eddie Gutierrez, para sumunod ­kina Richard Gutierrez na nagbabakasyon sa pamil­ya ni Sarah Lahbati.

Magsu-shoot sila roon ng ilang episodes ng It Takes Gutz to be a ­Gutierrez, at babalik ­sila ng bansa sa first week of April.

Nakatsikahan namin kahapon si Tita Annabelle sa press launch ng bagong contract artist ng Viva Films na si ­Kara Mitzki.

Si Tita Annabelle ang manager ni Kara na magkakaroon ng concert sa Music Museum sa April 8 sa Music Museum kasama si Michael Pangilinan.

Bago isinalang si Kara, sandaling nakatsikahan namin si Tita Annabelle kaya natanong namin sa kanya ang tungkol kay Richard Gutierrez na matagal ding namahinga.

Lalong gumuwapo kasi si Richard at fit na fit ang katawan, kaya sinasabi namin sa kanya na nakakapanghinayang na wala itong programa sa ngayon lalo na ang ­drama series.

Hindi nagmamadali si Richard dahil gusto niyang makagawa ng isang project na hindi pa niya nagagawa sa mga series niya sa GMA 7.

“I cannot blame him, ang dami niyang pera. He can travel anywhere.

“Sabi niya sa akin kasi, ‘pag wala naman magandang offer, huwag na lang.

“Kung may magandang offer na hindi pa ­niya nagawa noon… sabi niya, ‘Mommy, kung offer-an ka ng ganyan-ganyan, parang napaka-trying hard ko naman.

“Kung wala ka na ­sana… eh nasa taas pa naman ako. Hindi ako umalis na parang pa-extra-extra lang.

“Nanghinayang ako, kasi, ang kumisyon, ‘di ba?” natatawang ­pahayag ni Tita Annabelle.

Si Richard daw ang masusunod kung ­gusto niyang tanggapin ang isang offer.

Hinahayaan niya ang kanyang anak na mag-decide kung kailan ito babalik.

Inamin niyang may offer ang ABS-CBN 2 pero hinahayaan niya si Richard ang mag-decide.

“May offer. ‘Pag ganyan… siya, nagbabasa, Sa presyo lang ako eh.

“Ang gusto niya ‘yung mga hindi pa niya nagagawa sa GMA. Depende pa kung ano ‘yung offer. Kung magustuhan niya, matutuloy siya,” saad ni Tita Annabelle.

Ayaw niyang pilitin ang kanyang anak na tanggapin, lalo na’t masaya itong kasama ang kanyang anak na si ­Zion at si Sarah siyempre.

“Sobrang in love na in love siya kay Zion, super!” bulalas pa nito.