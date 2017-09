Annabelle, nairita sa planong ‘pagbubuntis’ ni Ruffa “Ruffa, huwag kang mangarap!” – Annabelle

PAGKATAPOS ng revelation ni Sarah Lahbati sa reality TV series sa E! international cable network ng pamilya Gutierrez tungkol sa second baby na ine-expect nila ng fiancé niyang si Richard Gutierrez, ngayon pa lang ay marami na ang nagpaplano na bigyan siya ng baby shower.

Ang ate ni Richard na si Ruffa Gutierrez, nagpaplano na rin ng baby shower para kay Sarah.

Ang nanay naman ni Richard na si Annabelle Rama, may big baby event din na pinaplano para kay Sarah.

And speaking of Tita Annabelle, nagre-react naman siya kapag nababasa ang sinasabi ng ibang netizens na sana ay magbuntis din si Ruffa at magkaroon na ng third child lalo na at parehong teenagers na ang dalawa nitong mga anak, sina Lorin (14) at Venice (13).

Reaksyon ni Bisaya (paboritong tawag sa Gutierrez matriarch), huwag daw mangarap si Ruffa.

“Asikasuhin na lang niya sina Lorin at Venice. Sa dalawang anak pa lang niya, hirap na siya. Huwag na siyang mangarap na magka-baby pa!” sey pa ni Bisaya.

Siyempre, kontra si Bisaya sa sinasabi ng netizens dahil alam naman ng lahat na kontrang-kontra siya sa boyfriend ngayon ni Ruffa na si Jordan Mouyal.

In fairness to Ruffa naman, kapag nagre-react ang kanyang nanay tungkol kay Jordan, dedma na lang siya para wala na lang silang gulo!

***

Leeg, likod ni Kris Bernal, sumakit nang husto

HINDI nakapag-taping ang Impostora kahapon. Ayon sa mga taga-production, walang katotohanan ang duda ng iba na kaya walang taping kahapon ay dahil hindi na kinaya ni Kris Bernal dahil nagkapasa-pasa siya sa fight scene ng dalawang characters niya sa Impostora.

Sa isang eksena kasing kinunan, labis na sinaktan ng character niyang si Rosette ang character niyang Nimfa. May double na kaeksena si Kris at parang totohanan na raw talaga ang nasabing away.

After nga, pasa-pasa si Kris at kinailangan niyang mag-undergo ng myotherapy dahil sa sobrang sakit ng kanyang leeg, likod at muscles.

Pero, sabi nga ng mga taga-production, ang script ang dahilan ng hindi nila pagte-taping kahapon. Dahil hanggang January 2018 pa nga ang Impostora, inaayos pa raw mabuti ang tatakbuhan ng kanilang istorya dahil ilang buwan din ang nadagdag sa kanilang airing!

***

Atom, pinagkaguluhan sa GMA

MASYADO raw na-excite ang mga tao sa bakuran ng GMA-7 nang magpunta roon last week si Atom Araullo para mag-shoot ng kanyang promo plug para sa pagbabalik niya sa Kapuso network.

Ayon sa ilang mga taga-Siyete na nakausap namin, halos lahat daw ay nagpalitrato kasama si Atom.

Sana naman, nakaka-excite rin ang magiging shows ni Atom sa Kapuso network after niyang iwanan ang ABS-CBN, ‘noh?!