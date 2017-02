Angelica, loyal dahil ‘walang choice’

Ipinakilala ang Star Magic pillars na sina Piolo Pascual, Jericho Rosales, John Lloyd Cruz, Angelica Panganiban, Bea Alonzo at Jodi Sta. Maria.

Classic ang alaskahan nina Papa P at Echo tungkol sa kanilang “katandaan.”

Panalo rin ang soft curls with blonde highlights ni Panganiban. Siyempre pa, parted lang si gitna ang buhok ni Bea at in true young Amor Powers ang styling ni Jodi.

Kwela ang sagot ni Panganiban kung bakit loyal siya sa Star Magic­. Ang hirit ng hitad, “Walang choice.”

Binawi niya, “Malalim na kasi ang pinagsamahan namin, malalim na ang relationship at tiwala sa isa’t isa.”

Ayaw pakabog ni Sta. Maria, na ang emotada encarnacion kaya Kapamilya siya forever ay, “Wala kasing may ibang offer. Char! Hahahaha!”

Ang kanyang mas mainam na hanash, “Walang reason to leave, eh. Ibang klase ang paggabay at pagmamahal ni ibinibigay nila.”

Shaina, aninag ang undergarment

Panalo ang pagwasiwas ni Shaina sa kanyang colored hair na in fairness, soft at bouncy.

Dahil naka-white palazzo pants siya, sight na sight ang kanyang black undergarment.

Pero wa kebs si Magdayao, dance kete dance, itsurang G Force femme dancer ang hitad.

Close pala sila ni Enchong and sure akong in a brother and sister kind of way, huh?!

Noong pa-exit na sila, holding hands silang dalawa.

Brave at wah care kahit pa maraming camera capturing every minute of the dance segment.

Julia, mas comfy kay Diego

Jodi, kabogera ang hanash

Ganda-gandahan si Julia Baretto na ang singing escorts ay sina Ronnie Alonte at Joshua Garcia.

Si Alonte, kahit nag-dance sa first segment, in full singer mode. Si Garcia, parang ang lambot-lambot at hinang-hina.

Parang mas comfy si Barretto kay Diego dahil pansin kong parang naturally drawn sila sa isa’t isa.

May exchange of pleasantries at kulitan ang dalawa.

Bongga na sila ang mag-partner at i-remake ang Problem Child o ang Diliryo.

***

FUN and light ang vibe ang atmosphere sa Star Magic Silver press payanig.

Para siyang mini-ASAP kung saan ang mga major at minor stars ng Star Magic Kingdom ay nagparamdam sa song & dance numbers.

Kabilang sa hosts si Jolina Magdangal na ang chika, “11 years ako dati bilang Star Magic Talent, tapos nawala pandalian. Ngayon, three years na ako muli sa kanila.

“Na-miss ko talaga sila.”

Host din ang volleyball belle na si Gretchen Ho na sporting a short hair do.

Indicator ba ang new hairstyle niya na tala­gang hiwalay na ang de kolor at puti nila ni Robi Domingo?

Sa true lang, The WHO sa diva that you love ang cue card dependent na si Gretchen kaya tinanong ko pa ang katabi kong movie scribe para malaman kung sino ang co-host ni Mrs. Escueta.

***

Ang unang isinalang sa stage ay ang dancers of the Star Magic Kingdom.

Andiyan ang buong pwersa ng Hashtags na best in paggiling at pagkanyod.

Para lang hindi nila sineryoso ang pagsayaw nila at super playtime ang mga bruho.

Sa mga gumiling at kumanyod, pinaka-best that afternoon sina Zeus Collins, Ronnie Alonte, Luke Conde at Jimboy Martin.

Ang pinaka-magnetic ang appeal ay si Jimboy. Brusko, may angas na tama at lalaking-lalaki ang arrive nito dahil Pinoy na Pinoy.

After the hombrelicious group, dance kete dance rin sina Enchong Dee.

I overheard someone saying na “antok na antok” na si Dee pero perform pa rin.

Siyempre pa, hindi mawawala si Rayver Cruz na tall, mighty and meaty at ang the only rose among the bananas na si Shaina Magdayao.

***

Ang sabi, magpapakilig ang mga top ranking Kapamilya love teams pero ewan ko, ha, parang wala akong masyadong naramdamang saccharine rush.

Sina Bailey May & Ylona Garcia, fresh na fresh. Si May, alam mong in full puberty mode dahil pumayat na ito at parang patangkad na.

Nakapusod ang long locks ni Tommy Esguerra na mas softer pa ang facial features compared to his ka-love team and jowa na si Miho Nishida.

Ang bad boy of the moment na si Diego Loyzaga, may mini man bun at hindi ako sure kung sila nga ni Sofia Andres dahil parang they were not enjoying each other’s company.

At for all the good word about Sofia na pwedeng the Next It Girl, kulang siya sa artista vibe at elusive sa kanya ang X factor.

***

Parang wala sa hulog si Jenine Desiderio na mapoot kay Elmo Maga­lona dahil kung pagbabasehan mo ang body language nila ni Janella Salvador, parang magkapatid ang turingan nila.

‘Yung pag-akbay ni Elmo kay Salvador, pantropa.

Si Enrique Gil at ang ang pinakamagandang dalaga sa Star Magic Kingdom na si Liza Soberano, hindi puwedeng ikaila na malapit talaga sa isa’t isa.

Ang kamay kasi ni Gil, sa balakang ni Soberano nakapatong. Iyung thumb ni Enrique, pilit niyang ipinapasok sa sinturunan of the jeans ni Liza.

At ang the prettiest of them all, wa care, cool na cool lang siyang ang kamay ni Enrique ay nasa balakang niya.

Sina Daniel Padilla & Kathryn Bernardo ang huling love pairing na pumasok na all out ang holding hands while singing.

In full display ang legs ni Kathryn.

Bukod tanging siya ang babaeng nag-dress during the love team segment.

***

May song number sina Matteo Guidicelli, JC de Vera, Ejay Falcon, Jake Cuenca, Sam Milby at Gerald Anderson.

Best in lip synch ang mga bruho at talagang ikinabaliw ni Anderson ang, “Salamat at naka-on ang mic namin kanina.”

Kayhaharot at kaykukulit ng mga binata.

Pinaglaruan nila si Cuenca na ibuyangyang ang abs nito. Siyempre, hindi naging mapagbigay si Jake.

Bothered din ako sa hairstyle ni Cuenca. Ang dating tuloy, para siyang tuyot na tuyot.

Ang pinakamakisig at papable, tie sina Matteo at Gerald.

Medyo nakakahikab na si JC at nakakaumay na rin si Ejay. Siguro, kung Hagibis or Masculado songs ang kinanta nila at naghubad-baro sila, baka mas nagising ang katuwang lupa of the maricones present sa press payanig.

***

Ang huling segment, ang resident singers ng Dos, kinanta ang Star Magic theme song.

Ang mga namukhaan ko lang ay sina Yeng Cons­tantino, Nyoy Volante, Erik Santos, KZ Tandingan, Young JV at ang belong na belong na sa ABS-CBN na si Jona.