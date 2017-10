Angelica at Ellen Adarna, nangangamoy ‘TARAYAN’ sa Paris?

Mali nga ang hinala ng marami na sandaling naghiwalay sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna dahil noong bago pala nagpunta sa Star Magic Ball 2017 sa Shangri-La Hotel si Lloydie ay magkasama ang dalawa.

Nasa townhouse nga raw ng aktor nu’ng gabing ‘yon somewhere in Pasig City ang sexy actress. Marami rin daw ang duda na pagpunta si John Lloyd sa Paris, France para um-attend sa kasal ng stylist na si Rex Atienza ay isasama ng aktor si Ellen.

May isang source na nagkuwentong sinabi na raw ng aktor na isasama niya sa Paris si Ellen.

Teka! Ang tsika ay invited din daw sa kasalang ‘yon ang ex-girlfriend ni Lloydie na si Angelica Pangilinan, tutuloy pa rin kaya siya roon kung sakaling si Ellen nga ang ka-date roon ng kanyang ex-boyfriend?

Eh, noong planuhin daw ang tungkol sa kasalang ‘yon, sina Lloydie at Angelica pa ang mag-sweethearts at sila raw ang original na magka-date roon, huh!

Naku, nangangamoy tarayan na ba? Abangan! Well…

Vhong Karylle concert sa L.A., muntik langawin…

Nanood kami ng concert nina Vhong Navarro at Karylle sa Palace Theater sa downtown Los Angeles, California noong Saturday. Noong una, itsinika sa amin ng isang involved sa nasabing concert na kokonti ang tao sa venue.

Sabi pa nga ng kausap namin, huwag na lang daw kami manood, pero biglang naiba ang ihip ng hangin. Sabi na sa akin ng kausap ko, pumunta na raw kami dahil ang daming tao.

Nang dumating nga kami sa venue, in fairness, almost full ang orchestra section at marami rin sa balcony section at may mga dumarating pa na na-late raw dahil galing pa sa kani-kanilang trabaho.

After ng concert, nagtanung-tanong kami kung bakit last minute nagbilihan ng tickets para sa concert na ‘yon at may maganda namang paliwanag.

“‘Yung sa east coast kasi na 2 shows, hindi natuloy, kaya marami ang nagduda na baka hindi rin matuloy ‘yung L.A. show, kaya humina ang benta ng tickets. Pero noong dumating na sina Vhong at Karylle at lumabas na sa social media na nasa L.A. na nga sila, last minute, maraming bumili ng tickets, kaya halos napuno ang Palace Theater,” explanation ng isa sa organizers ng show.

Na-delay raw kasi ang labas ng visa ng mga kasali sa show, kaya hindi natuloy ‘yung 2 shows nila sa east coast.

After ng show, may pa-dinner at nakatsikahan namin si Vhong na nagsabing after ng Las Vegas, Nevada show nila ay babalik kaagad siya ng ‘Pinas at bukas (Wednesday) raw ay nasa It’s Showtime na siya dahil hindi sila puwedeng um-absent ng matagal.

Sa nalalapit na kasal naman daw kay Erwan Heussaff ng co-host nilang si Anne Curtis ay magte-tape raw sila ng ilang episodes ng It’s Showtime dahil lahat nga raw sila ay a-attend doon.