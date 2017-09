Angelica at Angel, plastikan , matapos ang ‘sampalan, talakan’ noon?

Sa mga kapatid na Muslim at mga biktima ng giyera sa Marawi inialay ni Angel Locsin ang napanalunan niyang best actress trophy mula sa Gawad Lassallianeta para sa Most Outstanding Female TV actress award.

Nasungkit ni Angel ang award para sa mahusay na pagganap niya sa role bilang isang babaeng Muslim sa episode na Kotse-Kotsehan, na ipinalabas sa Maalaala Mo Kaya ng ABS-CBN 2.

Hindi nakapunta si Angel sa awarding para personal niyang tanggapin ang award dahil sunud-sunod ang taping niya para sa La Luna Sangre. Kaya naman idinaan na lang ni Angel ang mensahe ng kanyang pasasalamat sa Instagram post nito kung saan naka-post ang trophy at certificate of recognition na galing sa Gawad Lassallianeta.

“Thank you so much Gawad Lassallianeta for the most Outstanding Female TV actress recognition for my role in MMK’s Kotse-Kotsehan…

“Sorry ho, hindi po ako nakapapunta kasi inumaga na ho kami sa taping, but congratulations po sa event at salamat po uli for this honor,” sey ni Angel.

“Sa mga kapatid po nating Muslim, at sa mga naging biktima ng gulo sa Mindanao, alay ko po ito sa inyo. Kasama nyo po akong nagdadasal sa isang mapayapang Mindanao,” saad pa ni Angel.

Pero, kapansin-pansin lang na palaging absent si Angel sa mga napapalunang awards. Wala siya sa The Eddys kung saan nanalo siyang best supporting actress para sa pelikula nila ni Cong. Vilma Santos.

Anyway, natuwa at bumati sa kanyang pagwawagi si Angelica Panganiban.

Matatandaang nagkaroon ng gap sina Angelica at Angel noon, matapos nilang gawin ang movie na kasama nila si Dingdong Dantes.

Nasaktan nga pareho sa bugbugan scene sina Angel at Angelica. Inabot ng ilang taon ang ‘away’ ng dalawa hanggang sa mag-guest last year si Angel sa gag show ni Angelica sa Dos.

Sa ngayon, mahirap na ngang buwagin ang pagkakaibigan nina Angel at Angelica, lalo at napapadalas ang tsikahan nila. Sa mga nagsasabing nagpaplastikan lang ang dalawa, para sa ikakaganda ng image nila, o para sa pelikula nila, maling-mali po kayo.

Sina Angel at Angelica ang mga artista na kilala ko sa showbiz na hindi marunong makipagplastikan. At hindi naman nila kailangang gawin ‘yon, dahil pareho silang may magandang career, at hindi nila kailangan ang isa’t isa para lang sumikat pa nang husto.

Anywway, nasa Bhutan pa rin ngayon si Angelica Panganiban, kasama naman ang ‘amiga’ nitong si Glaiza de Castro para sa kanilang ‘get away trip’. Marami ang naaliw sa mala-movie trailer video edited ng mga footage ng pagrampa ng magkaibigan sa Bhutan.

Mapapanood ito sa Instagram wall nina Angelica at Glaiza na may musical scoring pa at titles na animo ay isang upcoming movie nila ang ipalalabas sa mga sinehan.

Salitan sa pagkuha sa isa’t isa sina Glaiza at Angelica pero ibinibigay ng una ang kredito sa Kapamilya actress na siya raw gumawa ng lahat, camera shot, directing at writing.

Kung hindi na gugustuhin pa ni Angelica ang mag-artista, papasa ito bilang director ng pelikula. Kailangan lang nitong kumuha ng crash course sa film making at mag-intern sa mga film director, gaya ng plano ni Bela Padilla na nakapagsimula na ng off camera career niya.

Si Bela ang writer ng comeback movie nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga. Isa rin sa mga pangarap ni Bela ang maging film director.