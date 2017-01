ANGEL, TINUHOG ANG 5 BUNDOK

CLIMB every mountain ang peg ni Angel Locsin.

Sa loob ng 3 weeks ay nakalimang bundok na naakyat si Angel kasama ng kanyang mga kaibigan at hiking buddies.

Una nilang inak­yat ang Mt. Cayabu-Mt. Maynoba sa Tanay, Rizal, na sinundan ng Mt. Ma­culot sa Cuenca Batangas.

Tapos ay umakyat sila sa Mt. Ulap sa Itogon, Benguet, bago tumuloy sa Mt. Pamitinan sa Montalban, Rizal.

Ang ikalimang bundok na inakyat nila ay ang Mt. Batolusong na nasa Tanay, Rizal din.

Kakaibang high ang ibinibigay kay Angel ng mountain climbing kaya kahit dusa at hindi biro ang pag-akyat at pagbaba sa bundok ay wala siyang keber.

Go lang siya nang go.

Sabagay, astig naman talaga si Angel at palaban kahit noon pa. Iba ‘yung lakas niya at hindi siya pa-girl na lalampa-lampa, kaya keri niyang tuhugin ang limang bundok nang magkakasunod.

Ang sipag mag-post ni Angel sa Instagram Stories at gustung-gusto namin ang videos at pics niya na kuha sa tuktok ng mga bundok na ­inaakyat niya.

Para na ring nakara­ting sa summit ang IG followers ni Angel dahil sa IG Stories niya.

Sa ganda ng view mula sa itaas ay talagang nakakawala ng pagod, kaya siguro ang daming naaadik sa ganitong outdoor activity.

Feed Goals ‘yung magagandang summit pics ni Angel, pero para magkaroon ka ng ganito ay kailangang paghirapan mo.

Isa sa kasama ni Angel sa mountain adventures niya ay ang best friend niyang si Bubbles Paraiso na physically fit din at matibay sa mga physical challenge.

Matagal nang mag-BFF sina Angel at Bub, na ang tawagan ay WIFEY.

Kalerky ‘yung ibang fans na nilalagyan ng malisya ang friendship at closeness ng dalawa.

May mga pa-caption kasi si Angel sa IG na, “Obligatory summit photo with the wifey,” kasama si Bubbles, tapos ay meron pang, “Thanks for not letting me do silly things… alone.”

Ayun tuloy, may mga malisyosang netizen na nilalagyan ng kulay ang kaswitan ng mag-WIFEY.

Mukhang sanay na ang dalawa sa mga pang-iintriga sa closeness nila kaya deadma na lang sila.

Ka-join din nila sa bundok ang kuya ni Bub na si Paolo Paraiso at iba pang kaibigan na kayang sabayan ang energy at stamina nila.

Laging may suot na cap si Angel, so hindi mo makikita ‘yung ulo niya na sinasabing nakalbo (o nalagasan ng mara­ming buhok) dahil sa isang salon treatment na ginawa sa hair niya.

Usually ay pigtails at braids ang simpleng hairstyle ni Angel, na sa sobrang adrenaline rush mula sa mga bundok na inaakyat niya ay hindi na pinoproblema pa ang buhok niya.