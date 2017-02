ANGEL, NAPANOT

“SHIT happens, ‘yun. Shit happens talaga but medyo mahabang kuwento, eh. Kuwento ko next time. I think ‘pag may nangyari sa buhay natin kailangan lang natin talagang mag-move on at bonggahan lang natin ang pag-move on. So ‘yun ang ginagawa ko,” she shared.

Mahirap tanggapin na ang isang may shampoo endorsement ay malagasan at ­mapanot ang buhok tulad ni Angel Locsin.

Sa mga nakakakilala sa kanya, para siyang may maiksing palong na mala-Mohawk lang at her worst hair day.

Kaya nagtago na raw siya pagkatapos ng The Third Party na pelikula niya at nagpahaba na lang ng buhok bago siya magpakita muli sa publiko.

Sumagot na rin ang salon na gumawa raw sa kanya nu’n pero ayaw daw nilang ­i-pre-empt ang anumang complaint dahil mula na rin lang kay Angel, ayaw na niyang palakihin ang isyung ito at naghahangad na lang siya ng maayos na pakikipag-usap.

Maging aral nawa ito sa mga mahilig magpakulay at maglagay ng kung anu-anong kemikal sa kanilang buhok.

Alagaan ninyong mabuti ang inyong crowning glory, dahil iba ‘pag natural at iba ang extensions.

Dahil sa dami ng treatments at hair color ay lalong nagiging brittle ang ating buhok.

Awat na! Let’s follow the examples of Billy Crawford at Kuya Kim Atienza kung paano nila alagaan ang natitirang buhok nila.