ANGEL, NAGPASINTABI KAY KATHRYN

NANG sabihan kami ni Richard Gutierrez last week na may big surprise ang La Luna Sangre ng ABS-CBN at malapit nang i-announce ang tungkol doon, may duda na kami na tuloy na ang pagbabalik ni Angel Locsin sa nasabing fanta­serye.

Isang malapit kasi kay Angel ang nagkuwento sa amin na babalik siya sa La Luna Sangre, pero ibang character daw at hindi na si Lia na nanay ng character ni Malia (Kathryn Bernardo).

Hindi na namin kinulit pa si Richard kung ‘yon ba ang big surprise ng La Luna Sangre.

Noong tanggapin kasi niya ang role bilang Supremo sa nasabing fantaserye ay lihim na lihim din ‘yon.

Kung hindi pa kami kasama sa negosasyon ng nanay niyang si Annabelle Rama (also his manager) with Kapamilya network executive Ms. Malou Santos, hindi rin sana namin malalaman ‘yon.

Sa sobrang pagiging malihim noon ni Richard tungkol sa La Luna Sangre, ikinaloka pa ng ate niyang si Ruffa Gutierrez nang makasabay ng actress/TV host si Ina Raymundo sa pagwo-workout sa isang hotel sa BGC (Bonifacio Global City).

Nabanggit ng tinaguriang Sabado Night girl na nakasama nito si Richard sa taping ng La Luna Sangre.

Sinita pa ni Ruffa si Bisaya dahil doon dahil pati sa kanya ay nai­lihim ang tungkol sa pagtanggap at pagte-taping ni Richard sa nasabing fantaserye.

***

Going back to Angel’s La Luna Sangre partici­pation, hindi na siya si Lia dahil ang character na niyang ginagampanan ngayon ay si Jacintha Magsaysay.

Kuwela sa fans ang teaser ng La Luna Sangre kung saan nag-dialogue si Angel kay Richard ng, “Para kang nakakita ng multo!”

Si Jacintha Magsaysay ay isang campaign strategist na hinahanap ni Sandrino (Richard Gutierrez) para pasalihin sa kanyang campaign team sa pagka-presidente.

Lahad ni Angel, “Si Jacintha ay isang taong nababalot ng misteryo. Nabuhay siya sa ibang bansa at nakilala noong naipanalo niya iyong tumatakbong presidente na may hinarap na scandal dati.

“Naipanalo niya iyon kasi magaling siya sa ginagawa niya. Kaya siya hinanap ni Sandrino para gamitin siya bilang political strategist dahil gusto niya manalo bilang presidente ng Pilipinas.”

Mainit na tinanggap ng publiko ang paglabas ni Angel bilang Jacintha.

Kasabay nito, mainit din na tinanggap ng La Luna Sangre star na si Kathryn Bernardo ang kanyang pagbabalik.

Kuwento ni Angel, “Hindi ko lang kaagad nasabihan si Kath kasi nga sikreto pa, so hindi ko pa alam kung sino ba ‘yung mga nakakaalam na papasok ako rito.

“Pero, bago pa umere ang episode ay tinext ko na siya, sabi ko ‘Kath I’ll see you soon.’

“Nagpasintabi ako kay Kath at mukhang natuwa naman siya. Puno pa nga ng emoticons ang reply niya.”

***

“Bashers will always be haters!”

‘Yan na ang kasabihan tungkol sa mga mahilig mam-bash sa internet.

Katulad na lang ng ti­tulong nakuha ni Winwyn Marquez sa Miss World Philippines na Reina Hispanoamericana-Filipinas, aba, may ibang tila minamaliit ‘yon, ‘noh?!

Pero syempre, ipinagtanggol ni Winwyn ang kanyang sarili, pati ang titulong nakuha.

Post ni Winwyn sa Instagram, “I am so honored to be the first ever Filipina to join this pageant and I’ll be ‘Miss Philippines’ in Bolivia and doon pa lang winner na ako.

“Instead of questioning everything, magtulungan na lang tayo para makita ng lahat na BUO ang supporta ng mga Pinoy.”

May pinost din si Winwyn na nagpapatunay na puwede siyang maging representative ng ‘Pinas sa Reina Hispanoamericana-Filipinas.

“The Philippines and Spain have shared history, values and traditions. I am very excited and honored to be part of this prestigious pageant that celebrates Hispanic heritage.

“And I am also very excited to meet everyone in Bolivia and know about this amazing country in november!

“My grandmother is half-Spanish but unfortunately we weren’t taught how to speak Spanish.

“I may not be fluent in Spanish but I would love to learn this beautiful language, many words of which have been assimilated in Filipino. Muchas Gracias!”