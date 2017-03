Angel, nag-LIKE sa AlDub

TAMIS-TAMISAN ang AlDub picture na pinost ni Direk Irene ­Villamor sa Instagram nu’ng isang araw.

Si Direk Irene ang ­direktor ng Destined To Be Yours at ikinatuwa ­niya ang isang eksenang kinunan niya tampok ang mga bida niyang sina ­Alden Richards at Maine Mendoza.

“Just finished a scene with these two… @aldenrichards02 @mainedcm, sobrang sarap pala bilang direktor when you are discovering things about your actors, when you push them so hard and they let you…

“When they trust you with their hearts. It is my ultimate reward. Thank you for today. Nood po kayo gabi-gabi, Destined To Be Yours,” ang caption ng ­baguhang ­direktora sa pic na nagsu-sweet moment sina Maine-Alden.

Nag-comment sa ­nasabing post si Bb. Joyce Bernal ng, ­“Sabe nemen sa ‘yo, eh. Iba ‘yang deleweng yen, eh!”

Protégé ni Bb. Joyce si Direk Irene na naging assistant niya muna bago ito naging direktor.

Ni-like ni Alden ang nasabing pic at maging ang Kapamilya actress na si Angel Locsin ay nakita naming nag-LIKE sa pic na ‘yon ng AlDub.

Naalala namin nu’ng presscon ng DTBY na nahihiya pa si Direk Irene at tila ­nag-aalangan pa ito kung susunod sa ­kanya ang mga artista niya ­bilang aminado siyang baguhan lang siya.

Ngayon ay mukhang kamado na niya ang cast niya, lalo na sina Alden-Maine na tila sobrang komportable na sa ­kanya.