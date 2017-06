ANGEL, MATIGAS ANG ULO

MATIGAS ang ulo ni Angel Locsin at ayaw nitong magpa-double sa action scenes nito sa bagong Kapamil­ya fantaseryeng La Luna Sangre.

Kuwento ni Direk Cathy Garcia-Molina, alam ng lahat na may diperensiya sa likod si Angel na inayos. So, inaalagaan nila na huwag nang bumalik ‘yon.

Kaya ang sabi niya rito ay huwag nang gawin ang mga eksenang maaksyon. Pinapadobolan niya ito, pero ayaw.

“Ang tigas-tigas ng ulo. ‘Ako na lang ‘yan, direk!’” dayalog daw ni Angel kay Direk Cathy.

At kahit sinasabi niyang, “Hindi, double na lang. Baka mawalan kami ng Angel Locsin!” ay ito pa rin ang gagawa ng action scenes nito.

“Alam n’yo naman po si Angel, if she could do it, she really will. So, ‘yung action scenes niya, siya po ang gumawa,” sey ni Direk Cathy.

Katwiran ni Angel, “Kung ang direktor ko nga po, ginagawa niya muna bago niya ipagawa sa artista niya, bakit ko po hindi gagawin ‘yung trabaho ko?”

Bale pagpapatuloy ng kuwento ng dalawang nauna na Lobo (Angel-Piolo Pascual) at Imortal (Angel-John Lloyd Cruz) ang La Luna Sangre ng KathNiel.

Ani Angel, masaya siya na naa-appreciate ang pinaghirapan nila dati nina Piolo at Lloydie.

Honored and thankful siya na in a way ay parang tribute ito sa kanila. Kaya nu’ng tinanong siya kung puwede siya umapir dito bilang ina ni Kathryn Bernardo ay umoo siya agad.

Sinabi niyang tutulong at susuporta sila kina Kathryn at Daniel Padilla dahil mahal na mahal niya ang proyektong ‘yon.

Ayon kay Direk Cathy, may ibang timpla ang La Luna Sangre kumpara sa Lobo at Imortal.

Hindi ito dark na dark at pinasukan nila ito ng romcom.

Aniya, may mga bata pang gising sa timeslot nila, kaya ayaw niyang bangungutin ang mga ito dahil sa fantaserye nila.

***

Parehong natuwa at na-excite ang KathNiel nu’ng sinabi sa kanilang gagawin nila ang La Luna Sangre dahil matagal na nilang gustong gumawa ng kakaiba naman.

Sabi ni Kath, honored sila na ipinagkatiwala sa kanila ang ganu’n ka­laking project, tapos ay pumayag pa sina Angel at John Lloyd na mag-pilot para rito.

Si Daniel ay thankful and honored din na itutuloy nila ang seryeng ito na nanggaling kina Angel, Piolo at Lloydie.

Na-excite siya na ibang timpla ang ipapakita nila sa mga tao.

Kuwento ni DJ, sabay silang nag-training ni Kath at hanga siya rito dahil ang dali nitong makuha ang mga tinuturo ng instructor nila.

“Alam mo, I’m very proud of her. Totoo ‘yon, totoo,” natatawang bulalas ni DJ.

“‘Yung unang trai­ler, naglalaban kami, ‘di ba? Medyo siyempre, ayo­ko namang masaktan si Kathryn, pero pinilit niya ako, eh! Ha! Ha! Ha!

“‘Yun nga, ang ga­ling, ang galing! ‘Yung mga kaeksena niya sa fight scenes, hindi rin nahihirapan sa kanya. Kasi, nakukuha niya kaagad dahil gusto niya, eh.

“Siyempre, kung hindi mo naman gusto, walang mangyayari. Eh gusto niya, interesado siya. So, ayun,” proud pang tsika ng Kapamil­ya heartthrob tungkol sa kanyang ka-loveteam/girlfie.

***

Ang kuwento ni Kathryn, nandu’n palagi sa training niya si Daniel at ito ang nagku-comment sa form niya, sa sipa niya para hindi awkward at open siya na ikorek siya ni DJ sa lahat dahil ina­lagaan siya nito.

Mas marami siyang training, pero ang bilis natuto ni DJ at mas natural ito. Masaya siya na makikita ng mga tao ang action side nilang dalawa.

Nag-training si Kath ng Pinoy martial arts na Pekiti-Tirsia Kali at saka ng Wushu.

Pisikal ang role ni Kath bilang bida na si Malia (anak nina Mateo at Lia), so hindi maiwasan na medyo magkaroon siya ng mga pasa.

But so far ay nae-enjoy niya ito at sobrang saya niya nang makita niya sa trailer ang resulta.

Sey ni Kath, sobra silang excited ni DJ dahil ang tagal na nilang gustong gumawa ng action.

Ang medyo challenge lang sa kanya ay kung paano niya gagawin ‘yung choreography ng mga suntukan, na kailangan niyang i-memorize, tapos at the same time ay may emotions.

Medyo doon siya nahihirapan dahil ang daming iniisip. Mamali lang kasi ng konti ay masasapak ka talaga. Kaya kailangan ay ­ingat at mas focused.

Girl na girl at very feminine si Kath, pero this time ay sasabak siya sa bakbakan dahil palaban ang kanyang karakter na half-lobo, half-bampira.

Dati siyang nag-Muay Thai as an ­exercise. Nu’ng sinabi sa kanya ang show na ito ay nag-training na siya at nag-gym.

So, ‘yung katawan niya, batak na sa gym?

“Hindi pa rin po. Ha! Ha! Ha!”

Pero handa na siyang sumabak sa aksyon?

“Kailangang maging handa,” sambit ni Kath.

Kasama rin si Richard Gutierrez sa La Luna Sangre na magsisimula na ngayong gabi sa Kapamilya Primetime Bida pagkatapos ng Ang Probinsyano.