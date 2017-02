Angel, mas nakinabang sa pictorial with Marian

MALAKING bagay ba na maging pabalat ng isang fashion glossy sina Marian Rivera at Angel Locsin?

Sa kanilang dalawa, sino ang makikinabang sa pagsasamang ito? Sino ang mas mapu-push muli ang estrella?

Sino ang mas kaakit-akit?

Sino ang tunay na maganda?

Bebenta ba talaga ang magazine na ito sa merkado because of them?

High end fashion pictorial ang dramarama of the two. Each of them, may sariling allure. May megawatt charm at gla­mour.

Sa true lang, mas casting coup ang pictorial na ito kung nangyari when Locsin just volted­ out sa Kapuso network at si Rivera ang iprinokla­mang newly minted primetime queen.

Sa kasalukuyan kasi, hindi sure ang madlang pipol at dabarkads kung malaking bagay pa ba ang pagsasamang ito.

True, maituturing pa rin silang “reyna” at hindi ‘yun ang point of contention.

Hindi na super scorching hot ang kanilang starlight at starbright. Kahit paano, they have dimmed pero hindi pa diminished.

***

Si Marian, understandable na hindi na ito ganu’n ka-gung ho na magpatunay pang sikat na sikat na siya.

She is, after all, complete in every sense of the word.

May beautiful princess na siyang si Leti­zia at may wonderful husband in the person of Dingdong Dantes.

Mas pamilya niya at pagiging mabuting nanay at asawa ang priority ni Rivera. Kapuri-puri ang choice niyang mag-slow down, career wise.

Maganda rin siyang ehemplo sa mga artistang naging supersikat dahil ipinapakita niya na hindi career ang be all and end all.

Mahusay siyang mag-impok dahil kahit minimal ang work load at kayod, she is li­ving well.

Ang best na ipinapa­kita ni Mrs. Dantes sa lahat, na mas importante talaga ang pamilya.

Tama ang kanyang priorities na to be there with Zia and Dantes, lalo na’t her young princess needs her maternal love the most at ang hubby niya needs her as the domestic goddess and hea­ven sent wife.

What she is currently doing, has endeared her more to her public.

Eh si Locsin?

Hindi ko na matandaan kung ano ‘yung huli niyang melodrama at kung ano ang huli niyang pelikula.

Hindi rin lahat eh pleased sa friendship nila ni Bubbles Paraiso na kasama niya sa out of town activities.

Time and again, may chikang siya talaga ang Darna sa pelikula ni direk Erik Matti.

Tapos, biglang may sitsit na kay Yassi Pressman na.

Oo, may malalaking TV advertisments pa si Angel and the fruits of her hard labor, she is obviously enjoying, pero she is not as sikat as she used to be.

She badly needs reinvention dahil everything about her is getting to be so boring.

***

Mas pangabog sana at mas audience impact ang pictorial nila if two ladies, eh may kuhang mala-Darna ang costume.

Ang drama, comparison and contrast. Tell of the tale baga. Halimbawa, sino ang mas kaaya-aya ang fezlak? Ang tisay na si Marian o ang medyo kayumanggi pang si Angel?

Sino ang mas busog-lusog ang boobies? Kanino ang mas pang-manyika sa liit ang bewang?

Sa child birthing hips, tiyak si YanYan na ang wagi. Eh sa bilugang pata at calves that kill, kay Angel kaya ang pasok sa banga?