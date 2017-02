ANGEL & MARIAN, SWAK SA ‘T-BIRD AT AKO’

NATUWA ang maraming fans sa pagsasama nina Angel Locsin at Marian Rivera for the first time sa cover ng isang ma­gazine.

Natupad ang GelYan cover sa kalalabas lang na 25th anniversary issue ng MEGA magazine.

Nagbunyi ang supporters ng dalawang aktres na mula sa magkari­bal na network.

Ang sabi ni Angel sa pinost niya sa Instagram na Mega cover na magkasama sila ni Marian, “There’s always a first time! Happy to be with Yan to celebrate MEGA’s 25th Anniversary!”

Sa pinost niyang version na solo lang siya sa cover, ang caption ng Kapamilya actress ay, “My first short hair cover. Ladies, I know we all love our gorgeous long hair. I miss mine. But shit happens and life goes on.

“And this is how you bounce back after a baaaaad hair job. You do a cover and work it, girl. Big thanks to Ms. Celeste Tuviera for the boost of confidence to rock my new #pixiefiercehair #Tougher­ThanYouThink.”

Dahil sa maiksing hair na ‘yon ni Angel ay may mga hindi nagkagusto sa photo shoot niya for Mega.

Meron pang ibang fans na ‘ugly’ ang tawag sa short hair ni Angel, na in fairness ay ipinagtanggol ng close friends nito na sina Chito Miranda at Bubbles Paraiso na ang ganda raw ng hair ni Angel at mahaba man o maiksing buhok ay bagay rito.

Kay Angel mismo ay walang problema kung meron mang mga hindi type ang hair niya.

At dahil magkatabi sila ni Marian sa nasabing fashion shoot ay naikukumpara ang mga itsura nila.

May mga nag-comment na iba talaga ang ganda ni Marian. Diyosa ang dating ng kagandahan nito.

Pati katawan o fi­gure ng 31-anyos na dalagang si Angel ay naikukumpara sa kaseksihan ng 32-anyos na may asawa’t anak na si Marian.

May humirit pa na ang beauty ni Marian ay pam-fairy tale samantalang ang beauty ni Angel ay pang-action star.

Dahil din siguro sa short hair niya kaya may mga nakapansin na may pagka-butch (o masculine o tomboy) ang dating ni Angel sa ilang shots, lalo na at katabi niya ang very feminine na Kapuso actress.

Meron ding pantay ang tingin sa GelYan, na dalawa sa pinakamagandang mukha sa mundo ng showbiz.

Ang daming nagwi-wish na sana ay magkaroon ng pelikula ang da­lawang aktres.

Bet na bet ng LGBT ‘yung shot na nakaakbay ang kaliwang braso ni Marian sa balikat ni Angel, na ang kanang kamay ay hawak ang kaliwang kamay ni Yan.

Ang lakas maka-lesbian couple ng Gel­Yan sa pic na ‘yon, na parang feel nilang lagyan ng hashtag na #LoveWins.

Ang nakakalerky, ang daming nag-suggest na gawin ng dalawa ang remake ng 1982 movie nina Nora Aunor at Vilma Santos na T-BIRD AT AKO na dinirek ni Danny Zialcita.

Bagay na bagay raw ang pelikulang ‘yon para sa GelYan, na siyempre ay si Angel ang gaganap sa papel ni Ate Guy na isang T-BIRD!

Bet kaya ni Angel ang nasabing project kung sakali?

Imagine, ang Darna 2005 at ang Darna 2009, magsasama sa T-Bird at Ako 2017?!

Sounds interesting, ‘di ba??!!