Angel Locsin, lalayasan na sina Kathryn-Daniel

MAY narinig kaming balita, though unconfirmed pa kung totoo nga, na ‘di umano, may plano na raw si Angel Locsin na uma­lis na sa primetime series nito na La Luna Sangre. Ang dahilan, tila hindi na raw ma-take ng aktres ang mga natatanggap na pangba-bash sa kanya ng mga KathNiel fans sa social media.

Kamakailan lang nga ay sinagot na ni Angel ang ilan sa pangba-bash sa kanya. May mga nagsasabi tuloy na sana raw, hindi na lang pinatulan ni Angel ang pangba-bash sa kanya.

Sana raw, dinedma na lang nito katu­lad ng ibang mga artista na dedma lang ang drama.

Kadalasan kasi, the more na sinasagot ang nangba-bash, ikinatutuwa pa ng mga ito at napapansin sila.

So, most likely, ‘yun ang nag-trigge­r kaya hindi rin siya tinatantanan ng mga fans. Kung tutuusin kasi, si Richard Gutierrez­ nga na kontrabida ang role, pero wala naman kaming nababalitaang bina-bash ito o may mga hate messages tungkol sa galit ng mga fans dahil sa role niya.

Anyway, balita pa lang naman na tila planong gawin’ yun ni Angel. Kapag nangyari naman ‘yun, sigurado na may mga fans at viewers na malulungkot. Sila’ yung mga natuwa nang bumalik si Angel sa serye sa ibang katauhan na.

Andi Eigenmann, ayaw na sa showbiz

NAALALA namin ang sabi ni Gabby Eigenmann nang makausap namin sa taping ng Alyas Robin Hood na ang Lola niya na si Rosemarie Gil ay gustong magbalik showbiz lalo na ngayon at medyo matagal-tagal daw mamamalagi sa bansa.

Kamakailan lang ay nagkaroon ng concert ang Lolo niya na si Eddie Mesa. Ayon kay Gabby, dati pa raw sanang gusto nitong lumabas muli sa telebisyon tulad halimbawa sa teleserye, pero ‘yung mga huling uwi nito ay hindi naman matagal at bumalik din agad sa America.

Ngayon daw, mga buwan pa ang ilalagi. So, kung ang Lola ng mga Eigen­mann ay may desire na magbalik sa showbiz, mukhang kabaligtaran naman ang isa sa mga apo niya, the most controversial one — na si Andi Eigenmann.

May sinagot itong basher sa kanyang Instagram account dahil sinabihan siyang masungit daw pala na nang magpapa-picture ang sister niya sa airport, tinaasan daw ng kilay ni Andi.

Sinagot agad ni Andi ‘yon. At hindi pa siya natapos, dahil nag-post pa ulit si Andi na naka-tag ang IG user na nang-bash sa kanya na si @vieveyanong na, “So yes. It truly is sad. Sad to know that there are judgmental, narrow minded people like you, who would instantly rush to a conclusion insistin­g that someone you DONT KNOW, isn’t a good person just because I couldn’t fulfill your sister’s hunger for a sense of entitlement. Actors may have made a commitment to be there for you, but it doesn’t mean that we deserve for our personal space to be disrespected, and that our feelings and comfort should be completely disregarded.”

Sinagot din ni Andi ang isang IG user na sinabihan siyang maging grateful daw sana at puwede namang mag-decline politely. Pero sinabihan ito ni Andi na, “nakikisali lang ito”.

Mahaba ang sagot ni Andi kay @60journey. Dito rin niya sinabi na umalis na siya sa showbiz. Pero hindi na makikita o mababasa sa IG page ni Andi ang naturang reply niya.

Posible kayang na-rea­lize nito at nabigla sa pinost kaya dinelete ang statement niya na, “If I wanted the life I had in the past, I wouldn’t have left showbiz. So go figure­. But me wanting to be a full time mom and to live a life so far away from spotlight (away from the city even) doesn’t also result to accusations being anywhere true.”

So, ano na nga, in or out of showbiz na ba ang drama ni Andi?