Angel at dyowang si Neil, kakilig ang ligawan sa IG!

BINATI ni Angel Locsin si Richard Gutierrez at ang fiancée nito na si Sarah Lahbati sa kanyang Instagram account dahil magiging Daddy na naman si Richard. Naaliw ang ilang netizens sa pagbati ni Angel sa pinost niyang picture nilang dalawa.

Sey kasi ni Angel, “Sige peace muna tayo Gilbert Imperial. Congratulations to another blessing @sarahlahbati & @richardgutz cheers!”

Nag-react kasi si Sarah sa post ni Angel na akala mo faney ng dalawa. Ang CharGel naman talaga ang maituturing na isa sa naging successful loveteam noon.

At kahit nga ngayon sa La Luna Sangre na magkaaway ang mga karakter nila, wish pa rin ng ibang mga fans na sana raw ay magkaroon ng love interest ang dalawa. Puro mga, “I love the caption!” “napahalakhak ako sa caption,” “bagay na bagay talaga sila” ang ilan sa mga nabasa naming comments.

Kaya naman nga siguro si Sarah, napa-comment na rin sa pagbati ni Angel nang, “Bagay po kayo. ‘Di ba @neil_arce?”

Si Neil ang supportive boyfriend naman ni Angel. Kaya ang reply nito sa comment ni Sarah ay, “President ako ng fans club. Ikaw Vice President kasi mas matanda ako sa yo. Congrats Sarah!”

At hiniritan naman ni Sarah si Neil na, “game!!! Pagawa na tayo ng mga billboard!!!”

Natawa rin si Angel sa palitan ng comments ng mga “jowa” nila. Sey ni Angel, “hahaha! Number one supporter ka talaga ni Chard. Ang perfect nyo lang sa isa’t isa. Congrats again!”

Bakit parang hindi na kami magugulat na baka sa second baby nina Richard at Sarah ay baka maging Ninang at Ninong na sina Angel at Neil, huh.