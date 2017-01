Angel at Agot, inakyat ang Sunset Peak sa HK

PARANG hindi pa nakuntento si Angel Locsin sa mga bundok dito sa ‘Pinas at lumabas pa siya ng bansa para ituloy ang kanyang pagma-mountain climbing.

Ang nasulat namin dito last time ay nakalimang bundok si Angel in just 3 weeks, pero uma­bot pa ‘yon ng anim dahil may dinagdag pa siyang isa.

Huli nilang inakyat nina Paolo Paraiso ang twin hike na Mt. Apa­yang at Mt. Talamitam sa Batangas.

Pagkatapos ay nag-Hong Kong sila ni Agot Isidro at inakyat nila ang Sunset Peak kasama ang isang Pinoy mountaineer.

Bale ito ang first hike ni Angel abroad, medyo hindi lang masyadong halata sa pics dahil masyadong foggy sa tuktok ng bundok.

Na-enjoy nila ni Agot ang pag-akyat kahit hindi nila na-witness ang sunset view at ang kapal ng fog na dinaanan nila.

Sey ni Angel sa IG post niya, surreal, magical at mysterious ang pakiramdam ng naglalakad sa fog kaya okey na rin na hindi nila masyadong nakita ‘yung view.

Si Agot at hindi ang ‘wifey’ niyang si Bubbles Paraiso ang kasama ni Angel sa HK, na ang caption niya sa isang summit pic nila ay, “Reunited and it feels so gooooood…”

Nagtanong na agad si Agot kung saan ang next nilang destinasyon ni Angel.

Nakita namin sa IG Stories ni Agot na after ng kanilang nakakapagod na hike ay ni-reward nila ang mga sarili nila ng masarap na Peking duck.

Laging may suot na cap si Angel (kahit nasa loob ng bahay) kaya hindi mo makikita kung ano nang nangyari sa buhok niyang nalagas daw dahil sa salon treatment.

Dream kaya ng active mountaineer na si Angel na akyatin din someday ang Mt. Everest?!