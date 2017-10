Angat Buhay ni Leni itatapat sa CCT program ni Digong

Puspusan ang pagpapa­lakas ni Vice President Leni Robredo sa kanyang Angat Buhay program na naka­sentro sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap.

Pangunahing anti-poverty program ng Pa­ngalawang Pangulo ang Angat Buhay na inilunsad noong nakaraang taon katuwang ang pribadong sektor at mga non-go­vernmental organizations.

Nitong Biyernes ay nadagdagan pa ang NGOs tulad ng Talete King Panyulung Kapampangan Foundation, Inc. (TPKI) na nakabase sa San Fernando na inaa­sahang maging katuwang niya sa programa.

Ayon kay Robredo ang ginagawa ng TPKI ay tugma sa mga isinusulong na programa ng kanyang tanggapan.

“I took the opportu­nity to invite them to partner with us sa Angat Buhay. Iyong Angat Buhay is the core ­advocacy program of our office. It’s an anti-poverty program na mayroong six key advocacy areas nutrition and food ­security, universal healthcare, public education, women empowerment, rural development, saka housing and resettlement,” ayon kay Robredo.

Layunin pa rin ng Angat Buhay na itapat ito sa Conditional Cash Transfer (CCT) program ng gobyerno.

Dahil kapos sa budget, iniuugnay na lang nito bilang mediator ang mga private companies at non-governmental organizations (NGOs) sa local government units (LGUs) para magkaloob ng tulong sa na­ngangailangang pamilya.