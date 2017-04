Ang TUNAY NA LALAKI, marunong mag-high heels!

Tweet on Twitter

IPAPAKITA ng Kapuso Catwalk na si King Sinon Loresca na ang mga tunay na mga lalaki, marunong mag-high heels!

Ngayong Linggo (April 2) iyan sa Kapuso Mo, Jessica, Soho (KMJS) sa GMA 7.

Daan-daang barako sa Calamba, Laguna ang rumampa habang suot ang nagtataasang mga takong.

Bahagi ito ng paggunita ng Women’s Month.

Hirap na hirap ang mga maton na umeksena nang naka-high heels, kaya tumawag ang KMJS ng magte-train sa kanila — si Sinon Loresca.

***

Tuwing Semana Santa, marami sa mga Pinoy nag-aayuno.

Sa panahong ito rin inihahain ang ilang pagkain na tradisyon nang inihahanda tuwing Holy Week.

Tulad ng bibingkoy sa Cavite, espesyal na kakanin na may palamang matamis na monggo na ibinibigay raw sa mga batang hindi nag-iingay tuwing Mahal Na Araw.

Para sa mga nagpepenitensya, binibigyan sila ni Nyora Leleng ng inuming chinchao, sago’t gulaman na may rice noodles.

Ang mga dumadalo sa mga Pabasa sa Sasmuan, Pampanga, asahang hahainan ng meryendang Lelot Paro at Lelot Bangus o mga lugaw na may hipon at bangus.

Abangan ang kuwentong ito sa KMJS ngayong Linggo, pagkatapos ng Hay Bahay.