Ang lumang bahay sa panaginip

Ilang beses ko nang napanaginipan na naroon ako sa luma naming bahay. High school pa lamang ako nang umalis ang aking pamilya sa bahay na iyon at ngayon ay may sarili na akong pa­milya. Bakit napapana­ginipan kong muli ang dati naming bahay?

Hindi mo nabanggit kung sa panaginip mo ay masaya ka habang nasa luma niyong bahay.

Ano ang pakiramdam mo nang magising ka, may hatid bang saya, malungkot ka ba o may takot na naramdaman dahil sa iyong panaginip?

Kung paggising mo ay ramdam mong nalungkot ka, ipinahihiwatig ng iyong panaginip na maaaring may nami-miss ka sa iyong buhay at naikokonekta mo ito sa inyong lumang bahay. Maaaring doon ka mas naging masaya. At dahil may pamilya ka na, posibleng isang pangyayari sa pamilya mo ngayon ang naging trigger para maalala ng iyong subconscious ang buhay mo dati sa luma niyong bahay. At ito ang dahilan kung bakit ilang beses mo na itong napapanaginipan.

Ang bahay ay simbolo ng ating pagkatao, ng ating sarili. Kaya ang paulit-ulit mong pana­naginip ng dati mong bahay ay nag-aanyaya na pag-aralan mo ang tinatakbo ng iyong aktuwal­ na buhay. Ikaw mismo ang magtanong sa sarili mo kung bakit paulit-ulit kang dinadala ng iyong subconscious sa lumang bahay niyo. May mala­king nagbago ba sa buhay mo ngayon? Noong lumipat kayo ng bahay, isang malaking pagbabago iyon na nakaapekto sa iyo. At ngayon, nagbabalik ang lumang bahay sa pamamagitan ng iyong panaginip. Ano ang nangyaring malaking pagbabago sa kasalukuyan?

Ang nananaginip ang may hawak ng susi para mabuksan ang mister­yong ikinukubli ng ating panaginip. Ang bahay ay ikaw. Ang anumang nasa loob nito, masaya man o malungkot na alaala ay nasa loob ng iyong isip.

Magmuni-muni, balikan sa alaala ang mga nangyari sa iyo sa luma mong bahay at unti-unti mauunawaan mo kung bakit pilit itong ibinabalik ng iyong isip at dina­dala sa kasalukuyan. Tandaan lang na simboliko man ang bawat panaginip, maaari pa ring gamitin ito para maging gabay sa nangyayari sa ating buhay.

***

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER­ ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating pana­ginip. Wala itong kina­laman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panagi­nip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.