Ang kalbaryo ng aplikanteng OFW

Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, napakarami sa ating mga kababayan ay pinipili na lamang na makipagsapalaran sa ibang bansa upang kumita ng sapat na sahod pangtustos sa pangangailangan ng pamil­ya. Sadyang napakahirap ng proseso ng pagaaplay ng isang nais maging OFW.

Minsan na namin itong natalakay sa programang Radyo OFW sa Radyo Pilipinas 738 AM kasama sina Gemma Gumamela at Kuya Tony Salao ng Philippine Broadcasting Service. Binigyan namin ng pagkakataon ang ating mga OFW upang ikuwento ang kanilang pinagdaanang proseso ng paghahanap ng trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng aming Facebook live broadcast sa www.fb.com/RadyoOFW

Narito ang kanilang mga sagot sa aming “Question of the day”: Ano ang mga pinagdaanan mong paghihirap sa pag-apply para maging OFW? May suhestiyon ka ba para maiwasan ito?

Jasmine ng Kuwait: Mahirap sa dami ng mga requirements at halos pariparihas lang naman, tulad ng PDOS, OWWA, POEA. Dapat isa lang jan owwa na lang kasi sobrang magastos at pagod, gutom naglalakad nalang para magkasya ang pamasahe, at ang Tesda dapat wala na yan pag sa Middle East kasi di naman nagagamit dito kakain lang sila sa sahig at kamayan pagkumain.

Medelyn ng Thailand: Yong sa akin lang naman ay noong nasa airport kami, hindi ko alam na man babayaran palang travel tax eh tatlo kami times P1,600 =4800, yon muntik kaming na offload, dahil wala kaming kasyang pera.

Zed ng Batangas: Yung walang budget…yun ang pinaka mahirap sa lahat nung nag-aaplay ko.

Nans (ex-OFW): Ako naman ex-OFW, tapos malakas pa kase ako kaya gusto kong magtrabaho ulit sa abroad. I’m already 46 years old, yun ang problema after malaman nila edad ko ayaw na agad, akala ko ba no age discrimination na, I’m so disappointed.

Lorna Miralpis ng Malaysia: Mahabang line up sa NSO at NBI madaling araw line up ako sa NSO noon at NBI natapos ako hapon!! Dapat may baon na pagkain kapag ganito ang lakad pero noon pa yan but now mas okay na government natin, no hassle na dahil sa online.

Venus Bayani: No place to sleep and rest

Jacob Tibio ng Thailand: No employment agency from the Philippines na nagpapadala ng employees para sa bansang gusto mag trabaho. At kung mayron man job offer. Mataas din ang placement fee. Solution: Kung may ibang way sana para mag travel na hindi tourist but with sure employer mas maganda. Para less expenses. Pero mas mainam parin marahil kung palakasin ang ating economy pa maiwasan na ang pag work abroad….. it’s better.

Don Aires KingCort ng Thailand: Sa aking pag aaply bilang isang OFW po ay masasabi kong ginabayan talaga ako ng Maykapal dahil lahat po ay nag simula sa maganda wala pong naging hassle kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Yun lang ang naging sagabal ay yung pag online at pag kuha ng OEC at pag pila ng pag kadami dami pagod at stress sana po maayus ng ating gobyerno ang hirap at pag baba­yad ng mahal sa OWWA ng OFW.

LA Gutierrez ng Qatar: Yung paghintayin ka ng napakatagal… hindi mo alam kung makakaalis ba o hindi.

Paulo Olivarez ng Alkhobar, KSA: Mahirap yung medical dahil kung ano anong extra service ang isinasama nila para mataas yung charging. Pahirap din yung mag fasting ka all night tapos pagdating sa medical clinic ang daming tao at mahaba ang pila. Mahirap ang mag apply din dahil you have to visit a lot of recruitment agency para lang mag walk in at magpasa ng requirements. Another hirap din is yung araw ng interview sa employer dahil mahabang ang pila at makikipag pagalingan ka sa kapwa mo aplikante.

Sa mga minamahal kong OFW, huwag po susuko sa kabila ng ma­tinding mga pagsubok sa pagaaplay, at lagi po natin tandaan…

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” Jeremiah 29:11

***

