Dear Kuya Rom,

May anak kaming teenager at siya ay may girlfriend na. Sila ay 3 years na sa relationship nila at nakikita kong talagang nag-iibigan.

Last year, nagbakasyon ang family ko sa Boracay. Napansin kong hindi masyadong nag-enjoy sa beach ang anak kong panganay na lalaki. Laging nakababad siya sa cellphone at ka-chat ang girlfriend niya.

Ngayong summer, may planong family vacation kami sa Palawan. Naisip kong isama ang girlfriend ng anak ko para mag-enjoy ang mga bata sa bakasyon. Pero hindi ko maisip na magsiping sa isang kuwarto ang anak kong lalaki at ang kanyang girlfriend.

Tama bang pagsamahin ko sa isang kuwarto ang tatlong bata? Ayaw kong malaglag ang aking anak sa pre-marital sex. Ano ang dapat ituro sa bata? — Yancy

Dear Yancy,

Posibleng malinis ang pag-iibigan ninyo ng iyong mi­sis, iginalang at iningatan mo ang kanyang pagkadalaga bago kayo ikinasal. Kaya hindi ka komportableng maisip ang iyong binatilyong anak ay sumisiping sa kanyang girlfriend.

Sa panahong ito, ang sex bago kasal ay karaniwang nangyayari sa buhay ng mga kabataan. Nawa’y naiiba ang iyong anak sa kanyang mga kaibigan. Sakaling nangyari o nangyayari na ang iniiwasan mong mangyari sa buhay ng iyong anak, maaari pa ring turuan siya kung ano ang tama tungkol sa pag-ibig.

Una, ang Diyos ay banal at nilikha Niya tayong may malinis na puso at konsensiya, at ang kalooban Niya ay mamuhay tayo na may kabanalan. Pero nagpapalinlang tayo sa diyablo, kaya tayo ay gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Nahihilig ang karamihang tao na mamuhay ayon sa panlilinlang ng diyablo.

Pangalawa, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang Diyos ay banal, ang tunay na pag-ibig ay banal. Ang kalooban ng Diyos ay panatilihin ng magkasintahan at mag-asawa na banal ang pag-ibig. Ang magkasintahang may malinis na hangarin sa isa’t isa ay hindi gagawa ng isang bagay, tulad ng pre-marital sex, na sisira sa banal na pag-ibig. “Magmahalan kayo nang tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti.” (Romans 12:9)

Pangatlo, mabuting kapwa may pananalig sa ­Diyos ang dalawang magkasintahan. Mainam na sila ay mangako sa isa’t isa na panatilihing malinis ang kanilang pag-iibigan, at magagawa nila ito kung ituturing nila na magkapatid sila sa Panginoon. “Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Cristo at maging magalang sa isa’t isa.” (Romans 12:10)

Kausapin ang inyong anak at girlfriend niya. Ituro ninyo sa kanila ang kalooban ng Diyos sa buhay ng dalawang magkasintahan. Sabihin ninyo sa kanilang kasama nila sa kuwarto ang bunso ninyong anak, at magkatabi sa higaan ang dalawang babae.

Ipagpaalam ninyo ang girlfriend niya sa kanyang mga magulang at tiyakin sa kanila ang kaligtasan ng bata. Kung hindi nila payagan ang kanilang anak na sumama sa inyo sa Palawan, tanggapin ninyo ito bilang gabay ng Diyos sa inyo, at maging masaya kayo sa inyong family vacation. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom