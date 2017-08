ANDREA, PASABOG AGAD

SADYA kong pinanood ang pilot episode ng Alyas Robin Hood Book 2 kung saan bida si Dingdong Dantes.

Pangabog agad ang first sequence, habulan sa kalye, naka-motor si Pepe habang sumusunod sa ­kotse kung saan ang nanay niyang si Judy ­(Jaclyn Jose) ay kinidnap.

In fair Verona, well orchestrated ang chase scene at parang ayaw magpa-body double ni Dong.

Kitang-kita na siya ang nagpatalon at nagpadausdos sa motorsiklo.

Bagay sa aktor ang kanyang sunshiny long hair na tila ang lambut-lambot at pwedeng pang-shampoo commercial.

Tapos, dahil tisoy si Dantes at under the scorching sun ang eksena,­ pinatakbo at nakipagmano-­mano ito, ay namumula ito talaga.

Ang guapo!

Isa pang pangabog, best in grand entrance si Venus (Andrea Torres).

From the langit ito galing, naka-parachute, nag-landing sa swimming pool, at may ooh la la pasabog agad ang hitad! Binuksan ang wet suit at talagang naka-skin tone bikini at displayed agad ang kanyang curvy figure at yes oh yes, panalo ang bundok ng susong dalaga nito.

Wakey wakey Ms. Venus 😅 Swimsuit was custom-made for Venus by none other than @boomsason 🙌🏻💋 #AlyasRobinHood #ARH2 A post shared by Andrea Torres (@andreaetorres) on Aug 14, 2017 at 5:36am PDT

Pinakita rin agad ang kanyang archery skills.

Damang-dama rin na parang mag-ina talaga sina Jaclyn at Dantes.

Ilan pang pangiliti, si Jason Francisco, ang asawa ni Melai Cantiveros, Kapuso na nga ba?

May eksena kasi siya sa pilot bilang lasenggong hinahabol ng itak si Gio Alvarez na walang kanerbiyos-nerbiyos sa eksena dahil tanging underwear ang suot nito.

At ang mga pangiliting­ elemento nina Pepe at ­Venus, ang matatamis nilang lambingan at ­swabeng-swabeng halikan.

Hindi pwedeng ikaila na hot ang chemistry ng dalawa.

Well, may proposal plan na si Pepe para kay Venus na may kiyeme latik na nagdududa kung mahal ba talaga siya nito. Magiging husband and wife ba sila? O susundin ni Torres ang payo of her yaya na makipag-break kay Dantes?

Hindi ko alam kung ano ang rating numbers na makukuha ng Robinhood lalo na’t ang formidable giant na FPJ’s Ang Probinsiyano ni Coco Martin ang katapat nito.

Well, ang panalo sa bakbakang ito, parehong action-themed ang dalawa.­

Kung si Martin ay nasa bundok at magpapabagsak sa mga rebelde, sa urban jungle si Dantes na lulupigin ang masasamang elemento.

Sa napanood ko ng pilot, good start ang Dantes-led starrer at hindi lang ito kakasa, lalaban ito.

Sa pukpukan nina Pepe at Cardo, TV audiences ang makikinabang.

***

Ang diva that you love, plok kete plok ang tears sa huling A Love To Last episode na pinanood.

Hindi ako emotionally prepared sa pag-iyak ni Ian Veneracion.

Panalo ang crying scenes ni Ian. Hindi over the top na pagngalngal, tatay na tatay talaga at damang-dama mo ang sakit na nararamdaman niya bilang Anton.

May malaking tampuhan sila ni Julia Baretto, ang panganay niyang si Chloe na kasintahan na si Ronnie Alonte bilang Tupe.

Alam mo talagang mabuting ama si Ian dahil parang hindi na siya ­halos umaarte sa pagiging­ protective tatay niya kay Chloe.

‘Yung eksenang ­nagyakap sila ni Barretto dahil sasama muna ito at titira sa nanay niyang si Grace na ginagampanan ni Iza Calzado, ay humahaplos talaga sa puso.

To see a grown man cry in silence, iba ang impact sa mga manonood.

Pati na rin ‘yung dramarama nila ni Andeng sa piano, kung saan tina­tanong niya kay Bea Alonzo kung masama ­siyang ama, ibang klase ang emotional commitment ni Veneracion sa kanyang pagiging Anton.

When he was crying, parang gusto mo siyang yakapin at ipadama sa kanya na maaayos din ang lahat, this too shall pass.

Humuhusay ang paghahabi at paglalahad ng kwento sa A Love To Last at malaking bagay na ang mga gumaganap dito, kayhuhusay talaga.